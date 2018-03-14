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Memur - Sen: Sakal serbest olsun, kravat kalksın

"82 model Kenan Evren yönetmeliği ile idare edilmemiz yakışık almaz"

14 Mart 2018 18:01

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kenan Evren'den kalma bir yönetmelikle idare edilmek istemediklerini belirterek "Üniversitede bir akademisyen ve mecliste bir vekil sakal bırakabiliyorsa, kamudaki adam da sakal bırakabilsin, kravat takma mecburiyetinde kalmasın" dedi.

Kenan Evren'den kalma bir yönetmelikle hizaya sokulmak istemediklerini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Üniversitede bir akademisyen ve mecliste bir vekil sakal bırakabiliyorsa, kamudaki adam da sakal bırakabilsin, kravat takma mecburiyetinde kalmasın. Bitlis'ten bu vesileyle hükümete çağrıda bulunuyorum. İki yakamızı bir araya getirmek için illa kravat takmak zorunda bırakmayın. Temel hak ve özgürlükler noktasında bu yönetmelik yeniden ele alınsın. 82 model Kenan Evren yönetmeliği ile idare edilmemiz yakışık almaz. Bunu da buradan bir kez daha ifade ediyorum."

 

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