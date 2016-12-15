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Spor

Memphis Depay'a resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın eski öğrencisini ısrarla istediği belirtildi

15 Aralık 2016 12:02

Memphis Depay için Fenerbahçe yönetimi, Manchester United'a resmi teklif yaptı.

Manchester United yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak için söz aldı.

Transferin hızlı gerçekleşmesinde iki kulüp yönetiminin arasındaki ikili ilişkilerin önemli rol oynadığı vurgulandı.

 

Mourinho'dan onay çıktı

 

Orta sahanın solunda Moussa Sow ve Volkan Şen'e görev veren ve istediği verimi alamayan Dick Advocaat'ın Depay'da ısrarcı olduğu belirtildi.


İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Hollandalı yıldızın oynayabilmesi için ManU yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho'dan izin çıktı.

 

Formayı Advocaat verdi

 

Top sürme ve çalım yeteneğinin yanı sıra başarılı son vuruşlarıyla da dikkat çeken Memphis Depay, Temmuz 2015'te 34 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

Premier Lig'de bu sezon İngiliz ekibinin formasını sadece 4 kez giyebilen Hollandalı yıldız, PSV Eindhoven'da Teknik Direktör Dick Advocaat'ın görev yaptığı dönemde A takım kadrosuna alındı ve profesyonel oldu.

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