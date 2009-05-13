Memo'nun 'milli' isyanı



NBA'de Utah Jazz forması giyen Mehmet Okur, Eurobasket 2009'da A Milli Takım'da olmayabileceğinin sinyallerini verdi. Okur, "Milli Takım'a faydalı olamayacağıma inandığım bir ortam ve sistemde iki ay kampa girip yine aynı hayal kırıklıklarını yaşamak istemiyorum" dedi.





Milli basketbolcumuz Mehmet Okur, 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takım'da yer almayabileceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.



Antrenör Bogdan Tanjeviç'in sisteminde verimli olamadığını belirten Okur, federasyonun da kendisine sahip çıkmamasından yakındı.



Milli Takım'daki oyun sisteminin kendisine uymadığını ifade eden Okur, "Kırgınım, bu bir gerçek. Hem verimli oynayabileceğim şekilde kullanılmıyorum, hem de her zaman basının ve taraftarın önüne günah keçisi gibi sürülüyorum. Herkes NBA'deki Memo'yu bekliyor, ama ben NBA'de kullanıldığım gibi kullanılmıyorum. Ben klasik sırtı dönük oynayan alçak post pivotu gibi kullanılacaksam bunu yapabilecek başka arkadaşlar var" dedi.



Bogdan Tanjeviç'in kendisi aleyhinde bazı basın organlarında çıkan demeçlerine inanmadığını kaydeden Mehmet Okur, bu durumun kamuoyuna yanlış yansıtıldığını sözlerine ekledi.



Tanjeviç'in menajerini arayarak ve 'Ben bunları söylemedim' dediğini belirten Okur, "Menajerim, 'Federasyon tekzip etsin' demiş. Gerek yok demişler ve etmediler de. Ben hakikaten Tanjeviç'in olumsuz bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Benim basketbolumu Milli Takım için faydalı bulmayabilir, ancak hiç o tarz bir insan değil. Yine de kamuoyunda 'Tanjeviç seni sorumlu buluyor ve seni suçluyor' görüşü mevcut. Ama beni daha önce de dost bildiğim insanlar ve takım arkadaşlarım bile basın yoluyla hedef gösterdi. Milli Takım menajerinden tutun, can dostum bildiğim oyuncular bile. Federasyon o zaman da bana sahip çıkmadı, şimdi de çıkmamasını normal karşılıyorum" diye konuştu.



Mehmet Okur son olarak bu yaz Bogdan Tanjeviç ve federasyonun tutumunda değişiklik olamayacağını düşündüğünü söyledi ve Milli Takım'da oynamayacağının sinyallerini verdi.



Şu anda ciddi bir sakatlığı olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, "NBA sezonu boyunca aileme hiç kaliteli zaman ayıramıyorum. Babamın sağlık durumu da ortada. Milli Takım'a faydalı olamayacağıma inandığım bir ortam ve sistemde iki ay kampa girip yine aynı hayal kırıklıklarını yaşamak istemiyorum. Tanjeviç'in basketbol felsefesinde, bana basketbolcu olarak bakış açısında ve federasyonun tutumunda bir değişiklik olacağına da ihtimal vermiyorum. Bu Milli Takım'da oynamayacağım anlamına gelmez, ama ben verimli olabileceğim bir ortamda oynamak istiyorum" dedi.



Mehmet Okur'un söyleşisinin tamamını resmi internet sitesi www.memo13.com adresinde bulabilirsiniz.