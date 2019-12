Memo ve Hido'ya oy verme zamanı

Basketbolda dünyanın en büyük organizasyonu olan ve Türk oyuncular Mehmet Okur ile Hidayet Türkoğlu'nun forma giydiği Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2009 All-Star oylaması, yarın başlayacak.







Basketbolseverler, ''nba.com''dan, Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu da dahil olmak üzere, favori NBA oyuncularına oy verebilecek.



Oylamada, 11'i Avrupa'dan olmak üzere 23 uluslararası oyuncu yer alıyor. Dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede yayınlanacak 2009 NBA All-Star maçı, 15 Şubat 2009 tarihinde, Arizona Phoenix'teki US Airways Center'da gerçekleşecek. 23 uluslararası oyuncunun yer aldığı listedeki isimler arasında Alman Dirk Nowitzki, Fransız Tony Parker ve İspanyol Rus Andrei Kirilenko gibi Avrupa'dan da isimler yer alıyor. Bu oyuncuların yanı sıra Luol Deng de All-Star listesinde yer alan ilk İngiliz oyuncu olarak adını tarihe yazdıracak.



NBA All-Star oylama listesinde, 60'ı Doğu ve 60'ı da Batı liginden olmak üzere ve her ligden 24 savunma, 24 forvet ve 12 orta saha oyuncusunu içeren 120 oyuncu bulunuyor. Oy verecekler, her bir ligden iki savunma, iki forvet ve bir orta saha oyuncusu seçecek. Oylamadaki 120 oyuncu, sürekli NBA yayını yapan basın organlarından oluşan bir jüri tarafından seçildi.



Bu arada NBA'in Türkiye'deki yayın ortağı NTV, All-Star maçının yanı sıra All-Star Saturday Night ve Rookie Challenge'ı canlı yayınlayacak