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Spor

Memo vasat, Utah galip

Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz sahasında New York Knicks'i 112-104 mağlup etti.

31 Mart 2009 03:00


NBA'de salı sabaha karşı oynanan bir diğer mücadelede temsilcimiz Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz sahasında New York Knicks'i 112-104 mağlup etti.

EnergySolutions Arena'da oynanan karşılaşmada Utah Jazz'da Deron Williams 24 sayı, 13 asistlik performansı ile takımını sırtlayan isim olurken bu maçta pek varlık gösteremeyen milli basketbolcumuz Mehmet Okur toplam 20:53 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 4 ribaund, 2 asistlik performans ile mücadele etti. Utah Jazz'da galibiyete katkıda bulunan diğer isimler 21 sayı, 11 ribaundluk performansıyla Carlos Boozer ve 17 sayılık performansı ile Ronnie Brewer oldular.

Konuk ekip New York Knicks'te ise David Lee 21 sayı, 10 ribaund, 1 asistlik performansı ile takımının ön plana çıkan ismi olurken All Harrington 24 sayı, 3 ribaund, Wilson Chandler 14 sayı, 7 ribaund ile mücadele ettiler.

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