Memo şov sürüyor

T24- Utah Jazz, sahasında Golden State'i farklı yenerken, Mehmet Okur yine 'double-double' yaptı.



NBA'e oynanan 13 maçla devam edilirken, Hidayet'in takımı Toronto ile Mehmet'in takımı Utah sahadan galibiyetle ayrıldı, Ersan'ın takımı Milwaukee ise Cleveland'a diş geçiremedi.



Batı'da Dallas, Denver ve Phoenix'le ikincilik mücadelesi veren Utah Jazz, evinde Golden State Warriors'ı ağırlarken, sahadan 128-104 galip ayrıldı.



İlk yarıda 76 sayı kaydederek sezon rekoru kıran Jazz, bu devrede elde ettiği 27 sayılık farkı maç sonuna kadar korumayı başardı.



Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Jazz'da Carlos Boozer 25 sayı-13 ribaund-2 top çalma ile sahanın en etkili ismi olurken, temsilcimiz Mehmet Okur da yükselen grafiğini sürdürdü.



29 dakika sahada kalan Memo, 6/13 saha içi isabetiyle oynarken, serbest atışlarda da 5'te 5 yaptı ve maçı 18 sayı-10 ribaund-2 asistle tamamlayarak 'double-double' yaptı.



Son 7 maçta 5. yenilgisini alan Golden State'de ise Corey Magette 22 sayı, Anthony Morrow da 21 sayıyla mücadele ettiler.







