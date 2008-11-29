Memo Kings'e acımadı!..

Memphis Grizzlies galibiyetinin ardınan Kevin Martin'den yoksun mücadele eden Sacramento Kings'i ağırlayan Utah Jazz, üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla rakibini 120-94 mağlup etti.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 7 dakikalık bölümünü Deron Williams ve Mehmet Okur'un 3 sayılık basketleriyle 19-12 önde geçen Utah, ilk çeyreği de 29-23 üstün kapattı.İkinci çeyreğe iyi başlayan Kings, skoru 35-32'ye getirerek farkı 3 sayıya kadar indirdi. Mehmet Okur ve Deron Williams ile etkili olan rakibine John Salmons ve Beno Udrih'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren konuk takım, soyunma odasına gidilirken skora 50-50 eşitlik getirdi.İkinci yarıya Mehmet Okur'un 7 sayısıyla birlikte 12-0'lık seriyle giren Jazz, skoru 63-50'ye getirerek farkı çift hanelere çıkarttı. Paul Millsap ve Anderi Kirilenko'nun da skora katkı yapmasıyla birlikte farkı 20 sayının üzerine çıkaran ev sahibi takım, dördüncü çeyreğe de 94-67 üstün başladı.Son çeyreğe de 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi takım, ilk 3 dakikayı 102-69 önde geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde oyunu kontrol eden Jazz, sahadan da 120-94'lük skorla galip ayrıldı.Rakibini zorlanmadan geçen Jazz bu sezonki galibiyet sayısını 11'e çıkartırken, Kings 13. yenilgisini aldı.Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 58.8 ile şut kullanan Jazz'da milli basketbolcu Mehmet Okur, 8/10 saha içi isabetiyle rakip potaya 20 sayı bırakarak takımının en skorer oyuncusu oldu. İstatistiklerine 12 ribaunt – 3 top çalma – 1 asist ve 1 blok ekleyen yıldız oyuncu, double-double yaptı.33 dakika sahada kalan milli basketbolcu, üç sayı çizgisinin gerisinden 3/4 isabet kaydederken, serbest atış çizgisinden kullandığı 2 atışın 1'ini sayıya çevirdi. Karşılaşmayı 2 faul ile noktalayan tecrübeli isim, 2 de top kaybı yaptı.Jazz'de Deron Williams 15 asist – 13 sayı – 2 ribauntla ön plana çıkarken, Ronnie Brewer ile C.J. Miles 18'er sayıyla, kenardan gelen Andrei Kirilenko, Kyle Korver ve Ronnie Price 12'şer sayıyla oynadı.Konuk ekipte John Salmons 20 sayı ile takımının skor yükünü çekerken, Spencer Hawes 18 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle, Jason Thompson 16 sayı – 5 ribauntla salondan ayrıldı.