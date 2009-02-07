Memo iş başında

NBA'de Utah Jazz, Mehmet Okur ve Deron Williams'ın skorer oyunuyla Sacramento Kings'i deplasmanda 111-107 yendi.





NBA'de dün gece 9 maç oynandı. Dallas Mavericks'i farkı bir şekilde mağlup eden Utah Jazz, ligin zayıf takımlarından Sacramento Kings'e konuk oldu.



Kings'in yıldızı Kevin Martin'in 37 sayı – 5 ribauntluk performansına rağmen, Mehmet Okur-Deron Williams ikilisinin ürettiği toplam 62 sayıyla Jazz, maçı 111-107 kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, ilk 2.5 dakikayı 9-4 önde geçti. Kevin Martin'in sayılarıyla ayakta kalan Kings, son bölümde Ronnie Brewer ve Matt Harpring'in basketlerine engel olamayınca ilk çeyreği 28-25 geride kapattı.



İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, skoru 30-28'e getirerek öne geçti. Mikki Moore'un da skora katkı yapmasıyla birlikte kontrolü ele geçiren Kings, farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına da 55-45 üstün gitti.



İkinci yarıya hücumda daha etkili başlayan Jazz, ilk dakikalarda farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Deron Williams ve Mehmet Okur'un sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan konuk takım, üçüncü çeyreğin son 2.5 dakikasına girilirken 72-71 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Jazz, son çeyreğe de 80-77 önde başladı.



Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Kevin Martin ile yeniden öne geçmeyi başaran Kings, son 55 saniyeye 105-102 önde girdi. Mehmet Okur'un bitime 48 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle skora denge getiren Jazz, son bölünde serbest atışları da sayıya çevirerek sahadan 111-107'lik skorla galip ayrıldı.



Kaydettiği kritik 3 sayılık basketle takımına hayat veren Mehmet Okur, karşılaşmayı 28 sayı – 11 ribaunt – 2 asist – 2 blokla tamamlayarak double-double yaptı. 39 dakika süre alan yıldız basketbolcu, kullandığı 22 şutun 12'sini sayıya çevirdi.



Deron Williams 34 sayı – 4 asist – 3 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi olurken, karşılaşmayı yüzde 52.7 saha içi isabetiyle bitiren Jazz'da Ronnie Brewer 16 sayı – 6 ribauntla, kenardan gelen Matt Harpring de 14 sayı – 8 ribauntla salondan ayrıldı.



Ev sahibi Sacramento Kings'te ise Kevin Martin'in 37 sayı – 5 ribaunt – 2 asistlik performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.