Memo ile Jazz'a devam





Utah Jazz deplasmanda Indiana Pacers'ı 112-100 yenerek üst üste 12. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Mehmet Okur, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



NBA'e oynanan 6 maçla devam edilirken, Kuzeybatı Grubu lideri Utah Jazz galibiyet serisine Indiana deplasmanında da devam etti.



Conseco Fieldhouse'da Pacers ile karşılaşan Jazz, ilk yarısını 54-48 önde kapadığı maçtan, son periyottaki etkili oyunuyla 112-100 galip ayrıldı.



1999'dan bu yana üst üste en çok maçını kazanan Utah, 15 maçlık kulüp rekoru yolunda ise Atlanta, Miami ve Orlando ile mücadele edecek.



Indiana karşısında son çeyrekte yakaladığı 16-4'lük seriyle sonuca giden konuk ekipte, milli oyuncu Mehmet Okur maçın yıldızı oldu.



34 dakika sahada kalan Memo, 9/15 saha içi isabetiyle oynadığı maçı 24 sayı-6 ribaunt-2 blokla tamamladı ve en skorer isim oldu.



Son yenilgisini 8 Şubat'ta Golden State'e karşı alan Utah'ta Paul Millsap 22 sayı-9 ribaunt, Ronnie Brewer da 18 sayı-3 ribaunt-3 asist-5 top çalma ile katkı yaptılar.



Doğu'da play-off mücadelesi veren Indiana, Utah karşısında 22 top kaybı yaparken, Troy Murphy 23 sayı-13 ribaunt-4 asist-3 top çalma, Jarrett Jack 21 sayı-2 ribaunt-2 asist, T.J. Ford da 21 sayı-3 ribaunt-9 asistle oynadı.