T24 LogoT24 Logo
Spor

Memo ile Jazz'a devam

Utah Jazz deplasmanda Indiana Pacers'ı 112-100 yenerek üst üste 12. galibiyetini aldı.

11 Mart 2009 02:00



Utah Jazz deplasmanda Indiana Pacers'ı 112-100 yenerek üst üste 12. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Mehmet Okur, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

NBA'e oynanan 6 maçla devam edilirken, Kuzeybatı Grubu lideri Utah Jazz galibiyet serisine Indiana deplasmanında da devam etti.

Conseco Fieldhouse'da Pacers ile karşılaşan Jazz, ilk yarısını 54-48 önde kapadığı maçtan, son periyottaki etkili oyunuyla 112-100 galip ayrıldı.

1999'dan bu yana üst üste en çok maçını kazanan Utah, 15 maçlık kulüp rekoru yolunda ise Atlanta, Miami ve Orlando ile mücadele edecek.

Indiana karşısında son çeyrekte yakaladığı 16-4'lük seriyle sonuca giden konuk ekipte, milli oyuncu Mehmet Okur maçın yıldızı oldu.

34 dakika sahada kalan Memo, 9/15 saha içi isabetiyle oynadığı maçı 24 sayı-6 ribaunt-2 blokla tamamladı ve en skorer isim oldu.

Son yenilgisini 8 Şubat'ta Golden State'e karşı alan Utah'ta Paul Millsap 22 sayı-9 ribaunt, Ronnie Brewer da 18 sayı-3 ribaunt-3 asist-5 top çalma ile katkı yaptılar.

Doğu'da play-off mücadelesi veren Indiana, Utah karşısında 22 top kaybı yaparken, Troy Murphy 23 sayı-13 ribaunt-4 asist-3 top çalma, Jarrett Jack 21 sayı-2 ribaunt-2 asist, T.J. Ford da 21 sayı-3 ribaunt-9 asistle oynadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24