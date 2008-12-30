Memo döndü, Jazz coştu



NBA'de sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü tam kadro olamayan ve son maçlarda istikrarsız bir performans sergileyen Utah Jazz, Pazartesi gecesi Philadelphia 76'ers'ı konuk etti.



Mehmet Okur'un da sakatlıktan dönerek forma giydiği maçta Jazz rakibi karşısında galibiyete ulaşırken fazla zorlanmadı (112-95).



Utah'ta Deron Williams 27 sayı, 6 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi oldu. Milli oyuncumuz Mehmet Okur 19 sayı, 10 ribaunt, 3 asistlik performansıyla galibiyete katkıda bulundu. Carlos Boozer ve Paul Millsap'ın yokluğunda maça power forvet pozisyonunda başlayan Andrei Kirilenko 16 sayı, 13 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma, 3 blok, C.J. Miles 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve eski takımına karşı forma giyen Kyle Korver 12 sayı, 5 asistle maçın öne çıkan isimleri oldular.



Konuk ekipte ise Thaddeus Young 17 sayı, 7 ribaunt, Andre Iguodala 17 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Louis Williams 14 sayı, Andre Miller 13 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.





Magic'e 'Dur' dediler



NBA'de normal sezon Pazartesi gecesi oynanan maçlarla devam etti. Doğu Konferansı'nın iki iddialı ekibi olan Detroit Pistons ve Orlando Magic, The Palace of Auburn Hills'de kozlarını paylaştı. Pistons, özellikle ilk yarıda gösterdiği etkili performansla maçı 88-82 kazandı. Florida ekibi böylece 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırmış oldu.



Son ikisi Rip Hamilton'ın yokluğunda olmak üzere oynadığı son dört maçı kazanan Pistons'ta Rodney Stuckey 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Rasheed Wallace 16 sayı, 6 ribaunt, 3 blok, Tayshaun Prince 16 sayı, 5 ribaunt, Allen Iverson 15 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma ve Antonio McDyess 11 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle maçın yıldızları oldular.



Konuk ekipte ise Rashard Lewis 23 sayı, 6 asistlik performansıyla maçın en skorer ismi olurken Dwight Howard 18 sayı, 18 ribaunt, 3 blok, Hidayet Türkoğlu 14 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynadı.