Memo attı, Utah yattı!..

NBA'de, milli basketbolcumuz Mehmet Okur'un sezonun en iyi performansını sergilediği maçta Utah Jazz, sahasında Chicago'ya mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Hidayet Türkoğlu'nun 22 sayı ürettiği maçta ise Orlando, Milwaukee engelini 108-101'lik sonuçla geçti.Sahaya, Deron Williams, Carlos Boozer, Kyle Korver ve Matt Harpring'den yoksun çıkan Utah Jazz soyunma odasına altı sayı farkla geride gitti. Jazz, üçüncü çeyrekte farkı kapatıp öne geçse de, Chicago, son bölümde Derrick Rose'un sayıları ile maça tuttu. Utah, Mehmet Okur'un basketleriyle son 11 saniyeye önde girmesine rağmen, Larry Hughes'un maç biterken attığı basket, Chicago Bulls'a galibiyeti getirdi.Chicago'da çaylak oyuncu Derrick Rose, 25 sayı -9 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Milli oyuncu Mehmet Okur ise, 26 sayı -9 ribaund -2 asist -2 top çalmayla maçın en skorer ismi olurken ve bu sezonki en yüksek sayısına ulaştı ancak takımının maçı kaybetmesine engel olamadı.NBA'deki bir diğer temsilcimiz Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic ise, sahasında Milwaukee Bucks ile karşılaştı. Soğuk algınlığı gerekçesiyle son maçta oynamayan Hidayet'in 22 sayı-9 ribaund-2 asistle mücadele ettiği karşılaşmayı Orlando, 108 -101 kazandı. Magic'de, All-star pivot Dwight Howard 24 sayı -13 ribaund ve 6 blokla takımın en skorer ismi oldu. Milwaukee'deyse rıchard Jefferson'ın attığı 25 sayı, galibiyet için yeterli olmadı.Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'i deplasmanda 94-81 ile geçti. San Antonio'da Eylül ayında sol ayak bileğinden ameliyat olan Arjantinli Emanuel Ginobili, bu sezon ilk kez forma giyerken, 11 dakikada 12 sayı- 4 ribaundla mücadele etti. Spurs'te george hıll 20 sayıyla takımın en skoreri olurken, Memphis de ise çaylak oyuncusu Oj Mayo'nun 26 sayılık performansı sergiledi.