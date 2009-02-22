Memo attı, Utah kazandı



NBA'de Utah Jazz, sahasında New Orleans Hornets'i 102-88 mağlup ederken, Mehmet Okur 25 sayıyla maçın en skoreri oldu.



Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, sahasında New Orleans Hornets'i 102-88 ile geçerken, milli basketbolcu 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Energy Solutions Arena'da 19 bin 911 kişinin izlediği karşılaşmanın 38 dakikasını sahada geçiren Okur, 25 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle etkili bir oyun sergiledi. Okur'un takım arkadaşlarından Dwight Howard 20 sayı, 13 asist ve 2 ribaunt kaydederken, Ronnie Brewer da 16 sayı ve 5 ribaunt üretti.



Chris Paul'ün 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asisti ile Rasual Butler'in 21 sayı ve 1 ribaundu ise Hornets'in yenilgisini önleyemedi.



Maçın ilk çeyreği, Jazz'ın 28-21 üstünlüğüyle sona ererken, devre de bu takımın 84-76 lehine tamamlandı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 84-76 önde tamamlayan Jazz, sahadan da 102-88 galip ayrılmayı bildi.



Kuzeybatı grubunda 3. sırada bulunan Jazz, bu sezon çıktığı 56 maçta 33 galibiyet, 23 de yenilgi aldı.



NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:



Miami Heat - Philadelphia 76ers: 97-91

Washington Wizards - San Antonio Spurs: 67-98

Dallas Mavericks - Sacramento Kings: 116-95

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder: 133-120

