Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Trabzonspor karşısına kazanmak için çıktıklarını, bu yüzden alınan beraberlikten tatmin olmadığını belirtti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, 0-0 berabere tamamladıkları Trabzonspor karşılaşmasında elde edilen sonuçtan memnun olmasa da, takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısına konuşan Aragones, bugün iki büyük takımın mücadelesinin izlendiğini vurgulayarak, ''İki takım da gol çıkaramadı, ama kaleye yönelen bir tutum içerisindeydiler. Belki kalecilere pay biçmek lazım. İki kaleci de çok iyi oynadı. Sonuçtan memnun değilim tabii ki. Her zaman kazanmak istiyoruz. Ama bugün takımımda gördüğüm mücadele arzusu beni mutlu eden şeydi'' diye konuştu.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Alex'i oyundan alarak Josico'yu sahaya sürmesi konusunda, orta sahayı domine edebilme amacı taşıdıklarını aktaran İspanyol çalıştırıcı, tatil evresinden geçtikleri dönemin ardından bazı oyuncularının hala istediği form seviyesine ulaşmadığını aktardı.



''GÜİZA'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR''



Karşılaşmada oyundan çıkarken seyircilerin tepkisiyle karşılaşan Güiza'yla ilgili olarak Aragones, oyuncusunun hala zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.



Aragones, kadrosunda 29 oyuncu bulunduğunu ve bazılarının iyi oynarken, bazılarının da kötü oynayabildiğini dile getirerek, ''Ben bireysel anlamda hiç bir oyuncum için yorum yapmak istemiyorum. Ne Güiza, ne de başka oyuncu. Sizin işiniz bu. Yazıp çizeceksiniz, ama ben basın önünde değerlendirme yapmak istemem. Bir ülkenin içinde bile bir oyuncuyu kuzey bölgesinden güney bölgesine alsanız, uyum süreci gerekir. Güiza farklı bir ülke ve kültüre geliyor. Kendisini eskiden tanıyorum ve defalarca büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi. Belli şartlara alışması, belli bir zamanın geçmesi gerekir. Bu benim için de geçerli. Adapte olabilmek için zaman gerekir. Biz de bunu bekliyoruz. Farklı oyuncular için de bunu söyleyebiliriz. Ben olabildiği kadar en iyisini yapmaya çalışıp, bu işi götürmeye çalışacağım'' dedi.



"PUANI HAK EDEN BİR TAKIM VARDI''



İspanyol teknik adam, Trabzonspor'un güçlü bir rakip olduğunu ifade ederken, sergilediği futbolla da 1 puanı hak ettiğini belirtti.



Sahalarında oynadıkları her maçta kazanmak istediklerini söyleyen Aragones, ''Bugün baktığımız zaman, karşımızda oynamaya çıkmış, çok istekli bir takım vardı. Onlar da hak etti bir şeyleri. Bu açıdan memnunuz. Her zaman kazanmak için çıkarız. Karşımızda 1 puanı hak eden bir takım vardı. Sonuçtan memnun değilim, ama olmadı'' şeklinde konuştu.



Trabzonspor karşısında Güiza'yı değil de, sakatlıktan çıkan Semih'i oynatmış olmayı dileyip dilemediğinin sorulması üzerine de Aragones, ''Semih sakatlıktan kurtuldu, ama hala istediğimiz seviyede değildi. Güiza'yı etkileyen şey de yaşadığı değişim'' cevabını verdi.



MEDYA İLE DİYALOG



Basın toplantısında medya mensuplarına Güiza'yı savunurken, ''Sizi de başka bir ülkede yabancı bir gazetede çalıştırmaya başlasalar, siz de sıkıntı yaşarsınız'' diyen Aragones, özellikle kıyaslamaların yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti.



Konuşmasını tamamlayıp basın toplantısı odasından çıkan İspanyol çalıştırıcı, sonra geri dönerek basın mensuplarına, ''Geride kalan yılların ve bu zamanın kıyaslamaları yapılırsa, siz de gönderilebilirsiniz, ben de gönderilebilirim, oyuncular da gönderilebilir'' ifadelerini kullandı.