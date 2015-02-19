Memlekette erkek hikâyeleri: Porno filmdeki kadının kazağı eşiminkine benziyordu, bıçaklayıp öldürdüm

Sosyalist Feminist Kolektif (SFK), 2009-2010 arasında kadın katili erkeklere yargı tarafından verilen haksız tahrik indirimlerinden örnekleri derledi. Örneğin izlediği porno filmdeki oyuncunun giydiği kazağın eşininkine benzemesi erkek için kavga sebebi olabiliyor. “Benim daha ne filmlerim var” diyen kadını 22 yerinden bıçaklayan erkek, mahkemeden tahrik indirimi alabiliyor.

Kaos GL’de yayımlanan, “Yargıya düşen erkeklik (haksız tahrik) indirimi ile katilleri rahatlatmak oluyor” diyen SFK’nin derlemesi şöyle:

19 Şubat 2009

“İnternette sörf yaparken, izlediğim bir porno filminde eşimin giydiği kazağa benzeyen bir kazak giyen ve başörtüsünü aynı şekilde bağlayan bir bayanın erkekle sevişme sahnelerine rastladım. Kavga ettik. Kavga sırasında bana (Benim daha ne filmlerim var. Onları daha sen görmedin. Şimdiye kadar pezevenklik yaptın. Şimdiden sonra da yapsan ne olur?) deyince kendimi kaybettim ...bıçakladım.”

Bursa’da boşandıktan sonra tekrar birlikte yaşadığı eşi Arzu Civil’i 22 yerinden bıçaklayarak öldüren tekstil işçisi Yavuz Özcan’ın yargılaması sona erdi. Bursa’da, 9 yıllık eşini internette izlediği porno filmdeki kadına benzettiği için 22 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dokumacıya tahrik indirimi uygulayan mahkeme, 18 yıl hapis cezası verdi.

09 Nisan 2009

“Eşim beni aldatıyordu. Bunu tartışma sırasında söyledi, ayrıca yine tartışma sırasında eşim bana küfür etti. Kendimi kaybettim...”

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kendisini aldattığını ileri sürerek tartıştığı eşi Serap Himmetoğlu’nu 14 yaşındaki kızının gözleri önünde, boğazını keserek öldüren Adnan Himmetoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Eşinin kendisini aldattığını bunu tartışma sırasında da kendisine söylediğini, ayrıca yine tartışma sırasında eşinin kendisine küfür ettiğini ileri süren Adnan Himmetoğlu ağır tahrik indirimlerinden de yararlanarak mahkeme heyetince, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 Mart 2010

“Sabah namazından sonra yattığımda beni uyandırarak cinsel ilişkiye girmek istedi, uykusuz ve yorgun olduğumu söyleyince ‘Zaten senin erkekliğin gün geçtikçe kayboluyor. Sen ne biçim erkeksin’ dedi. Tokat attım ve düştükten sonra da iki elimle 10 dakika süreyle boğazını sıktım.”

Antalya’da 2008’in Kasım ayında cinsel ilişki isteğini reddettiği için kendisine hakaret eden eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen emekli imam Ali İhsan Karataş, “Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığı, önce eylemi nedeniyle “Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, eşinin söylediği sözleri ise kışkırtma sebebi kabul etti. Mahkeme heyeti, ölen Durdu Karataş’ın, kendisiyle yorgun olduğunu söyleyerek cinsel ilişkiye girmeyen eşi Ali İhsan Karataş’a “Sen artık erkek değilsin” gibi çeşitli sözleriyle ilgili cezada tahrik indirimi de uygulayarak, sanığı toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

22 Haziran 2010

“Kızımın evden kaçması yüzünden eşimle aramızda geçimsizlik başladı. 1.5 yıldır yatağını ayırarak benden ayrı yatıyordu. ’Başka kadınlara git’ diyordu. Kendisi gezmeyi çok sever, nereye gittiği belli olmaz, zaman zaman da gece yarısı eve gelirdi. Konuşmak için damadımın evine gidince burada benden boşanmayacağını ve başkaları ile aldatacağını söyleyince beni tahrik etti ve kendisini bıçakladım”

Ayrı yaşadığı eşi 3 çocuk annesi Hanife Ertaş’ın evine gidip, 44 yerinden bıçaklayarak öldüren Yaşar Ertaş Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme heyeti, sanığı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 82/1-b maddesine göre önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırırken, ceza TCK’nın 29/1 maddesine göre tahrik nedeniyle 18 yıl 4 aya indirildi

30 Eylül 2010

“Olay günü Ceyda ile evde konuşmak istedim. Gezdiği kız arkadaşlarının iyi olmadığını söyledim. ’Sen ne biçim babasın. Senden utanıyorum. Adam değilsin’ diyerek hakaret etti. Daha sonra pencereye çıkıp ’Polis çağırın’ diye bağırdı. Kendisini içeri çektiğimde masa üzerindeki çantamda bulunan tabancamı alıp bana ateş etti. Ben yere eğilince kurşunlar eşime isabet etti. Ben de Ceyda’nın elindeki tabancayı alıp onu vurdum…”

Bursa’da eşi ve kızını beylik silahı ile öldüren polis memuru Ali Şeker’in yargılandığı davada karar çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “kasten eşini ve kızını öldürmek” suçundan çifte müebbet hapis talebiyle yargılanan polis memuru Ali Şeker, kızı Ceyda Şeker´i orta şiddette tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis, eşi Hatice Şeker´i ise hafif tahrik altında öldürdüğü için de 20 yıl hapse mahkum etti. Sanık, sonuç olarak 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.