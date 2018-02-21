Memleketine gitmemek için yüksek gerilim hattına çıktı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, yüksek gerilim hattına çıkarak intihara kalkışan işitme engelli 17 yaşındaki A.A., işaret dili bilen görevli tarafından ikna edilerek indirildi. Hastaneye kaldırılan A.A.\'nın amcası tarafından memleketi Batman\'a götürülmek istenmesi nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde, İzmit Kent Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direğine çıkan genci görenler, polisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi önlem alarak direğin altında şişme yatak açtı. Bir rehabilitasyon merkezinde kalan işitme engelli A.A.\'nın yanına merdivenli araç ile yanaşılırken, işaret dili bilen bir görevli genç ile görüştü. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ekibi de direğe tırmandı. Yaklaşık 2,5 saat direkte kalan genç, ikna edilerek itfaiye merdivenine alındı ve indirildi. A.A., Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

A.A.\'nın, amcası tarafından Batman\'a götürülmek istendiği, ancak kendisinin İstanbul\'da bulunan akrabalarının yanına gitmek istediği için bunalıma girip direğe çıktığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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