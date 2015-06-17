Demirel için memleketi Isparta'da anıt mezar yapımına devam ediliyor

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için doğduğu topraklar İslamköy’de yapılan anıt mezarın inşası devam ediyor. 2000 yılında kardeşi inşaat yüksek mühendisi Şevket Demirel tarafından Çalca Tepe’ye çam ağaçları dikilerek 58 bin metrekare alan üzerine yapılan anıt mezarda, bir dünya ormanı oluşturuldu. Dünyanın dört bir yanından getirilen ağaçların bulunduğı ’Dünya Ormanı’ adı verilen orman, Demirel’in yarım yüzyıldan fazla süren siyaset ve dünya liderliği iddiasını simgeliyor.

Isparta’ya daha önceki gelişinde anıt mezar alanını inceleyen Demirel, Bu proje dünyada bir numunedir. Çalca Tepe geçmişte kayalıklardan ve kıraç topraktan ibaret bir alandı" ifadelerini kullanmıştı.

Proje, Anıtkabir'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye’nin ikinci en büyük anıt mezarı olma özelliğini taşıyor.

Anıt mezar, Isparta'yı kuş bakışı görüyor

Çalca Tepe’de yapımı devam eden anıt mezar, Demirel Külliyesi’ni çaprazdan görüyor. Atabey ve İslamköy Ovası’na hakim mevkideki anıt mezar, Isparta’yı da kuş bakışı görüyor. Tepe, Selçuklu İmparatorluğu döneminden bu yana mezarlık olarak kullanılan ve Demirel’in ataları, eşi Nazmiye Demirel ve diğer hemşerilerinin bulunduğu mezarlığı da görüyor. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nin de görüş açısında yer alan anıt mezarın Isparta’yı kuş bakışı görmesi, Demirel’in Isparta özlemini simgeliyor.

'Çamın dünyada sulandığı tek yer burası'

Süleyman Demirel anı mezarla ilgili önceki ziyaretinde şunları söylemişti:

"Kardeşim önderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bu hale geldi. Buradaki çamlar dünyanın en şanslı çamları. Çamın dünyada sulandığı tek yer burası. Burası Şevket Bey’in eseridir. Benim hemşerilerim de kendisine kucak açmıştır. Hep yardımcı olmuşlardır. Kıraç tepe, bugün Türkiye’nin yeşil envanterine girmiştir. Bu bir ülkenin topraklarına yapılabilecek en büyük iyiliktir."