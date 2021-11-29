Memleket Partisi Sözcüsü Usluer: Tüm ücretlilere en az yüzde 50 maaş artışı sağlanmalıdır

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, “Halkın beklentisi, mevcut durumdan kendisini kurtaracak bir kurtuluş reçetesi. Biz, Memleket Partisi olarak diyoruz ki başta açlık sınırın altında olan asgari ücret olmak üzere tüm ücretlilere en az yüzde 50 maaş artışı sağlanmalıdır” dedi.

Gaye Usluer, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Usluer, şöyle konuştu:

“Şüphesiz şuralar çok önemli. Özellikle eğitim şuralarını çok önemsiyoruz. Ancak ne yazık ki bugüne kadar 19 yıllık AKP hükümetlerinde eğitim şuraları ne eğitimde istenen sonuçları ne de eğitim emekçilerinin beklediği sonuçları veremedi. AKP iktidarlarında şuraların araçsallaştırıldıklarını gördük. Kendi vermek istedikleri eğitimi meşrulaştırmak için şuraları araç olarak kullandılar. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ diye başlatılan bu şuradan neler çıkacağı konusunda endişelerimizi belirtirken eğitime hak temelli yaklaşım esas olmalıdır diyerek Memleket Partisi olarak görüşlerimizi paylaşmak isteriz.

"İktidar yolun sonuna gelmiştir"

2021 yılı, iki senedir pandeminin ekonomiye olan etkilerinin yoğunlaştığı bir yıl oldu. Dünyadaki örneklere baktığımızda, pandeminin etkilerini bertaraf etmek için çok ciddi önlemler alındığını görüyoruz. Türkiye, ekonomik krizle girdiği pandemi sonrasında derin ekonomik buhranla sonuçlanan süreci, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yönetemez duruma geldi. Bugün hükümetin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bir faiz takıntısı olduğunu biliyoruz. Yüksek kur ve dizginlenemeyen enflasyon, aslında bugün iktidarın oluşturduğu yanlış politikaların sonucudur. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki iktidar, yolun sonuna gelmiştir. Korkumuz şudur ki önümüzdeki aylarda birçok gereksinimimizi üretemez bir ülke haline geleceğiz.

"Halk kurtuluş reçetesi bekliyor"

Yükün tamamını omuzlayan halk, bir yandan çaresiz ama vatandaş bir yandan da giderek büyüyen öfke içinde. Halkın beklentisi, mevcut durumdan kendisi kurtaracak bir kurtuluş reçetesi. Biz, Memleket Partisi olarak diyoruz ki başta açlık sınırın altında olan asgari ücret olmak üzere tüm ücretlilere en az yüzde 50 maaş artışı sağlanmalıdır.

"AKP kendi kurtuluş reçetesini yazmakla uğraşmakta"

Saray, gözünü kulağını tıkamış, koltuğunda kalma direnci içerisinde. Sarayın adamları, alay eder gibi diyorlar ki ‘Porsiyonlarınızı küçültün. Soğan yiyin. Köprüye çıkın, duble yolları seyredin.’ Yani, saçmalıyorlar. Vatandaş, kendi kurtuluş reçetesini beklerken AKP kendi kurtuluş reçetesini yazmak uğraşında.” (ANKA)