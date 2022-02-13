Memleket Partisi'nden ihracı istenen Tolgahan Erdoğan: Muharrem İnce, tweet atmamızı bile yasaklamak istedi

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Tolgahan Erdoğan ve Mustafa Kemal Çiçek’in partiden kesin ihraçları istendi. “Hem sohbet odalarına katılmamızı hem de Tweet atmamızı yasakladı.” açıklamasını yaptı.

Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’a konuşan Tolgahan Erdoğan, “Yaklaşık 1-2 aydır parti içinde sorunlar var. Mehmet Ali Çelebi’nin istifası da bu sorunlardan kaynaklıydı. Biliyorsunuz kendisi hem Genel Başkan Yardımcılığı’ndan hem de Parti Meclisi Üyeliği’nden istifa etmişti. Biz de kendisi ile aynı dönemde belli bir tavır değişikliğine gitmiştik. Çünkü partide bir rota değişikliği vardı. Biz bu rota değişikliğini özellikle partideki Kemalistleri bir tasfiye operasyonu olarak değerlendirdik. Birçok noktada da partideki sorunları dile getirdik. 8 aydır Genel Disiplin Kurulu’na hiçbir dosya gelmedi ve hepsi sümenaltı edildi. Zaten Mustafa Kemal Çiçek’in de Disiplin Kurulu’ndan istifa etmesinin nedeni buydu.” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yaşanan durumların dile getirilmesinden dolayı parti kurmaylarına yasak getirmek istediğini söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunları hem Twitter sohbet odalarında hem de bazı yerlerde konuşmaya başlayınca Muharrem Bey bize bunlarla ilgili yasak getirmeye çalıştı. Hem sohbet odalarına katılmamızı hem de Tweet atmamızı yasakladı. Kendisinin Mustafa Kemal Çiçek’e de ‘Muhalefeti çok eleştiriyorsun, eleştirme’ şeklinde bir serzenişi vardı. Biz hem iktidarı hem muhalefeti eleştirmek için bu yola çıktık ve çizgimizden çıkmak istemedik. Ama burada iş bir günah keçisi aramaya dönüştü. Disiplin Kurulu’na herhangi bir dosyanın gelmemesinden biz çok rahatsızdık. Buna binaen de hep dedik ki; ‘Biz burada itaat değil itiraz edecektik, her şeyi konuşacaktık’ ama parti içinde demokrasi değil otokrasi hakim olmaya başladı. Biz bunları söylediğimiz için ayrık otu ilan edildik. Ve sonuç olarak böyle bir sürece girişildi. Bunu da zaten sosyal medyadan kendileri duyurdu. Biz de buna ‘tamam’ dedik, bundan sonraki süreci hep birlikte izleyelim. Ama parti içindeki yanlışları dile getirmeye devam edeceğiz. Burada yeni bir parti varsa, insanlar bu partiye inanıyorsa her şeyi bilmek de hakları. Ama bu durum esasen; 10 Aralıkçıların Memleket Partisi’nde de yer bulduğu ve Kemalistlerin tasfiye operasyonu olarak yorumlandı.

Bir de Ekrem İmamoğlu ile görüşülmesi haberleri parti içinde rahatsızlık yaratmıştı. Bugün gelinen nokta bu konudaki rahatsızlıkların gün yüzüne çıkması, itiraz edenlerin bir ayıklanma süreciydi. Bugün Çanakkale İl Başkanı istifa etti, basına yansımayan istifalar da var ve devamı da gelecek gibi görünüyor.”

Erdoğan, disipline sevk edildiği haberini CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan duyduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Bir CHP Genel Başkan Yardımcısı beni aradı ve ‘disipline verilmişsin’ dedi. Ben de ‘Siz nereden biliyorsunuz?’ diye sordum ve şaşırdım. Tabii ki CHP’de 15 sene siyaset yaptığım için halen orada görüştüğüm dostlarım, çok sevdiğim insanlar var. Ben CHP’den kötü ayrılmadım, iyi ayrıldığımız için de iyi anılıyoruz. Buna rağmen bunu bir Genel Başkan Yardımcısı’ndan duymak açıkçası beni şoke etti. Beni arayıp ‘MYK olağanüstü toplanmış, disipline verilmişsin ve kararı oybirliği ile almışlar’ dedi. Ben de ‘Yok öyle bir şey MYK dün toplandı’ dedim ve 5 dakika sonra Twitter’da görünce haklı olduğunu gördüm.”