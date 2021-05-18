Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 4 ana hedefini açıkladı

Memleket Partisi Genel Muharrem İnce, partisinin bir alternatif ihtiyacından doğduğunu belirterek, "Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket. Atatürkçü, Cumhuriyetçi demokrat bir parti olacağız" diye konuştu.

İnce, yeni kurulan partisinin genel merkez açılışında konuştu. İnce partisinin yol haritasını açıklayarak, "Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız" dedi.

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız.. Atatürk’e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz.

Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz. Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek.

"Muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var"

Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali’den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali’nin yüreği olacak önce yüreği.

2 ay sonra herkes görecek meydanları. Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız.

Memleket bir toprak parçası değildir. Kurdu var kuşu var, dağı var taşı var, insanı var içinde. Memleket budur. Biz memleket dediğimiz zaman şunu anlıyoruz, aldıklarımızla değil verdiklerimizle doyan insanlarız biz.

Doğduğum yer Yalova, doyduğum yer Ankara, hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz Türkiye… Türkiye’yi hep birlikte kalkındıracağız. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket. Atatürkçü, Cumhuriyetçi demokrat bir parti olacağız.

"Atatürk’e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz"

İlkelerimiz net. Atatürk’e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz, doğaya çevreye saygısı olmayanı istemiyoruz. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz.

Tayyip Erdoğan’a imza verip, sonra altını oymaya çalışan kişiden medet umacaksın. E sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın?

Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Okullar kapalı, camiler açık. Okulda bulaşıyor da camide bulaşmıyor mu? ‘Aman bunu söylemeyelim.’ Niye? ‘Yanlış anlarlar’ Cami bunların babası mı, cami hepimizin evi. Nasıl söylemeyeceğiz?

"Muhalefet olmadığı için iktidar bunu yapabiliyor"

Söyleyeceğiz. Lokantalar kapalı, lokantalardan ne istiyorsunuz ya. Uçaklar 200 kişi yan yana binebiliyor, toplu taşımada 2 saat yolculuk yapıyorsun, lokantalar kapalı.

Bunun hesabını soramayan bir muhalefet var. Deniz kenarında bankta otursan ceza yersin, 5 milyonluk teknede yüzersen serbest. Sizin adaletinizi sevsinler.

Muhalefet olmadığı için iktidar bunu yapabiliyorlar. Köpeksiz köyü bulup değneksiz dolaşıyor iktidar bugün.

4 ana hedef

4 ana hedefimiz var. Birincisi ekonomik kalkınma. Biz ekonomik göstergeleri anlatırken, klasik anlatımdan vazgeçeceğiz. Vahşi kapitalizmden uzak duracağız. Yapılan bina sayısını konuşmayacağız. Önemli olan eğitimin niteliğini yükseltmek.

Tarımı hayvancılığı konuşacağız. Dünyada 100 ünlü marka arasında bir tane Türk firması yok. Turizmi batırdılar, perişan ettiler milleti. Bu feryadı duyan yok. Turizm sektörüne en az yardım yapan ülke Türkiye. Bunu konuşacağız.

İkinci hedefimiz katılımcı demokrasi. Devlet kurumlarına güveni yeniden tesis edeceğiz. Laikliği konuşmaktan korkmayacağız. Kimse konuşmuyor ya, neden çekingeniz? İslam alemine bakın, o zaman Atatürk'ün farkını, o zaman laikliğin farkını anlarsınız.

Üçüncü büyük hedefimiz hukukun üstünlüğü. Yargıya güveni yeniden tesis edeceğiz.

Dördüncü hedefimiz barış ve güvenliktir. Türkiye'yi Avrupa'ya kaçmak isteyenlerin geçiş noktası olmaktan kurtaracağız."