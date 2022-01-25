Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve Başkan Yardımcısı Ayça Özsoy Sarıkamışlı görevlerinden istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi'nin partideki görevinden istifa etmesinin ardından, Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Özsoy Sarıkamışlı da görevlerinden istifa etti.

Memleket Partisi’nde görev istifalarına yenileri eklendi. Çelebi’nin genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının ardından Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Özsoy Sarıkamışlı da görevlerinden istifa etti.

Mustafa Kemal Çiçek, istifa kararı aldığını belirterek “Genel Disiplin Kurulu üyelerimizin taktir ve oyları ile seçilerek, yürüttüğüm Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkanlığı vazifemden lüzumuna binaen istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayça Özsoy Sarıkamışlı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gördüğüm lüzum üzerine partide mevcut Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı görevimden ve tüm görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin Üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Parti hepimizin partisidir. Mücadeleye devam!” dedi.