Memleket Partisi Batman İl Başkanı Adnan Yaşar, CHP'ye geçti

Memleket Partisi Batman il Başkanı Adnan Yaşar, partisinin Suriye ve Irak tezkerelerine evet demesi nedeniyle istifa ederek yönetimiyle birlikte CHP'ye geçti.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen ve Irak ve Suriye'deki TSK varlığını iki yıl daha uzatan tezkere, Memleket Partisi'nin evet oyu vermesi nedeniyle Batman il Başkanı Adnan Yaşar partisinden istifa etmişti. Partisinden istifa eden Yaşar il yönetimi ve merkez ilçe yönetiminin de istifalarının ardından CHP'ye geçti. İl binasında düzenlenen törende CHP'ye geçen yeni üyelere rozetleri takıldı.

"Yuvalarına döndüler"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, törende konuşan CHP Batman il başkanı Hüseyin Yaşar, “Memleket Partisi milletvekillerinin ülkemize yabancı askerlerin girişine de izin veren tezkereye ‘Evet' oyu vermesi sadece bizi değil kendi partililerini de üzmüştür. Geçtiğimiz günlerde yaşanan istifalar da bunu gösteriyordu. Fakat size yeni bir müjde vereceğim, bugün Memleket Partisi Batman İl ve ilçe örgütü bütün üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmak istediğini belirtmiştir.

Çözümün merkezi olarak görülen partimizden belirli nedenlerle kopan arkadaşlarımızın yeniden yuvalarına dönmüş olması bizleri de sevindirdi. Batman'daki bu müjdenin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Geri dönen arkadaşlara; tekrar hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.