Memleket özlemi!..

İtalya’nın kaptanı Fabio Cannavaro, ocaktaki transfer döneminde Real Madrid’deki geleceğini gözden geçireceğini söyledi.





35 yaşındaki oyuncunun memleketi olan Napoli, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ancak İspanyollar bu işe pek sıcak bakmıyorlar. Napoli sezona iyi bir başlangıç yaptı ve devre arasına beşinci sırada girdi. Cannavaro da eski takımının bu başarısını övüyor. Corriere dello Sport’a konuşan stoper Napoli’den herhangi biriyle konuşmadığını söylerken yine de Real Madrid’den ayrılabileceğini söylüyor.



“Ocağın başında Real Madrid’in niyetinin ne olduğunu öğreneceğiz ve ona göre harkeket edeceğim belki de diğer takımların tekliflerini değerlendiririm. Pieroaolo Marino ile beraber oturduk ancak futbol konuşmadık. Kulüp genç oyunculara odaklanmış durumda ve sonuçlar gayet iyi. Her ne kadar deplasmanda iyi olmasalar da San Paolo’da olağanüstü işler yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi neden olmasın?”

