Memeye kansere yakalanmadan önleyici operasyon!

Belma Akçura

(Milliyet)

Ailelerinde sıklıkla meme kanseri görülen ve yapılan genetik testlerde genlerinde meme kanseri geni bulunan kadınlarda meme dokusunun zamanında boşaltılması sayesinde yüzde 95-98 oranında kansere karşı korunma sağlandığı anlaşıldı.

Meme kanserine karşı en etkili yöntem olarak bilinen “profilaktik mastektomi” Modern toplumlarda ilk hamileliğin ileri yaşlarda olması, kadınların az sayıda doğurmaları ve az süt emzirmelerinin meme kanseri riskini artırdığını söyleyen kadınlar içinde umut oldu.

Avrupa Kozmetik Cerrahi Derneği Eski Başkanı ve Amerikan Kozmetik Cerrahi Derneği Üyesi ve Eğitmeni olan Genel Cerrah Op.Dr Ziya Şaylan bu ameliyatın her kadına uygulanmadığını, riskin yüzde 50 veya daha fazla olması gerektiğini belirterek ancak Amerika’da son zamanlarda kanser fobisi olan iki hastaya profilaktik mastektomi uygulanmasına izin verildiğini söyledi.

Dr Şaylan “Hem anneanne ve bababannesinde ve de annesinde meme kanseri olan bir kadında % 50 veya daha fazlası bir risk oluşmuştur. Genlerde meme kanseri pozitif ise veya yapılan meme biyopsilerinde kansere dönüşme ihtimali yüksek olan tümör dokularına raslanmış ise bu kadında da yüzde 50 den fazla bir risk vardır. Bu durumlarda genetik uzmanları ile konuşulur ve karar verilir. Ben ayrıca hastalarımı psikologlara da yollayıp onları ameliyata daha iyi hazırlamaya çalışmaktayım. Ayrıca hastalara profilaktik meme çıkartılmasından sonra bazı estetik farklılıkların olacağı anlatılmalıdır.” dedi.

Amerika ve Avrupa gelişmiş toplumlarında kadınların daha bilinçli olarak sağlıklarını düşündükleri toplumlarda kansere karşı bir önlem olarak ameliyatla meme dokusunun çıkartılıp yerine silikon protezler konulması yaygınlaştığını da söyleyen Dr Şaylan Meme kanseri riski olan kadınlarda daha kanser olmadan memeleri çıkartmak yöntemini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Meme kanseri olma riski fazla olan kadınlarda bu riski ortadan kaldırmak veya azaltmak için her iki göğüsün meme dokularının çıkartılıp yerine silikon protezler konmasına “Profilaktik Mastektomi” denir. Estetik amaçlı yapılan meme büyütme ameliyatlarında ise meme dokusu çıkartılmaz ve protez meme dokusunun altına yerleştirilir. Bu kanser önleyici ameliyatta meme dokusunda bulunan ve kanser gelişme ihtimali bulunan süt salgılayan bez dokusu tamamen kanalları ile birlikte çıkartılır. Hemen boşalan göğüsler özel silikon protezler ile doldurulur. Herhangi bir deri çıkartılmadığından göğüsler deforme olmaz ve silikonlu bir göğüs görünümü kazanır. Eğer irsi kanser tipi müsait ise meme başı da çıkartılmayabilir ve ameliyat sonrası görünüm daha doğal olur."

Kutu: Her altı kişiden biri kanser tedavisi görmekte

Aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinde bazı kanser türlerinde belirgin olarak yüzde 22 bir artış gözlenmiş, ancak kansere bağlı ölümlerde ise yüzde 20 oranında azalma olduğu ortaya çıkmıştır. Meme kanseri günümüzde farklılıklar göstermektedir. Her kadında meme kanserinin seyri ve belirtileri farklıdır bu nedenle tedavide farklılıklar gösterecektir. Bilindiği gibi meme kanserinde hayatta kalabilmek için erken tanı çok önemli olduğunu söyleyen Dr Şaylan “2008 yılında ülkemizde tahminen 500.000 yeni kanser vakası meydana geldi. Buna karşılık kanser ölümlerinde ise yüzde 20 kadar bir azalma oldu. Bunun nedeni Türk insanının beklenen ortalama ömrünün 80 yıla yaklaşmış olmasıdır. Ancak ülkemizde halen yaklaşık 1,5 milyon kanser hastası olduğunu tahmin etmekteyiz. Yılda tahminen bir milyon insan ölmekte ve bunların 250 bin kadarı kanserden, 350 bin kadarı da kalp hastalıklarından ölmektedir. Görüleceği gibi kanser yurdumuzda ölüm nedenlerinde 2. sıradadır. Yani yaşamları boyunca her altı kişiden biri kanser tedavisi görmekte.