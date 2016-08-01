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Dünya

‘Memeli martı’ heykeli bir şehri karıştırdı

Şehirde, heykelin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı

01 Ağustos 2016 23:02

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki New Bedford kenti sakinleri, liman yakınlarına yerleştirilen ‘Seagull Cinderella’ (Külkedisi Martı) sebebiyle ikiye bölündü.

Sputnik'in haberine göre, sanatçı Donna Dodson’ın eseri olan ‘memeli martı’ formuna sahip heykelin şehri küçük düşürdüğünü savunan Ray Conccannon’un heykelin kaldırılması için başlattığı imza kampanyası 396 kişi destek verdi.

​Concannon’un başvurusunun iptal edilmesi için kampanya başlatan ve sanatın New Bedford’da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Garret Rosa ise 186 imza topladı. Rosa, Concannon’un ‘kadın formundan rahatsız olduğunu ve sanattan gerçekten nefret ettiğini’ savundu.

 

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