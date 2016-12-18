Memeleriyle Ronaldo’nun portresini yaptı

Rus ressam İrina Romanovskaya, memelerini kullanarak Real Madrid'in Portekizli golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun portresini yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, daha önce memeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Oscar ödülünü alan Leonardo DiCaprio’nun portrelerini yapan St. Petersburglu ressam İrina Romanovskaya, 12 Aralık’ta Altın Top Ödülü’nün sahibi olan Ronaldo’yu da kendine özgü ‘tekniğiyle’ tebrik etti.

​ Romanovskaya, "Ronaldo’yu Altın Top’u kazanması nedeniyle tebrik etmek istiyor, ona iyi maçlar diliyorum. Bence her futbolcu böyle bir kariyeri hayal eder. Tebrikler! Portreyi kendi memelerimle ve en sevdiğim renk olan menekşe rengiyle yaptım" diye konuştu.

Romanovskaya daha önce ayrıca ABD Başkanı Barack Obama, Arjantinli futbolcu Lionel Messi gibi isimlerin de portrelerini yapmıştı.