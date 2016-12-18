T24 LogoT24 Logo
Gündem

Memeleriyle Ronaldo’nun portresini yaptı

Rus ressam, daha önce birçok siyasetçinin resimlerini yapmıştı

18 Aralık 2016 19:43

Rus ressam İrina Romanovskaya, memelerini kullanarak Real Madrid'in Portekizli golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun portresini yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, daha önce memeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Oscar ödülünü alan Leonardo DiCaprio’nun portrelerini yapan St. Petersburglu ressam İrina Romanovskaya, 12 Aralık’ta Altın Top Ödülü’nün sahibi olan Ronaldo’yu da kendine özgü ‘tekniğiyle’ tebrik etti.

Romanovskaya, "Ronaldo’yu Altın Top’u kazanması nedeniyle tebrik etmek istiyor, ona iyi maçlar diliyorum. Bence her futbolcu böyle bir kariyeri hayal eder. Tebrikler! Portreyi kendi memelerimle ve en sevdiğim renk olan menekşe rengiyle yaptım" diye konuştu.

Romanovskaya daha önce ayrıca ABD Başkanı Barack Obama, Arjantinli futbolcu Lionel Messi gibi isimlerin de portrelerini yapmıştı.

 

ETİKETLER

ronaldoressamrusmeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24