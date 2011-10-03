-Memecan AKPM Başkan Yardımcısı oldu STRASBOURG (A.A) - 03.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) sonbahar dönemi genel kurul çalışmaları Strasbourg'da başladı. Genel kurul oturumunun başlangıcında, dört başkan yardımcılığı için seçim düzenlendi. AK Parti milletvekili ve Türk heyeti başkanı Nursuna Memecan başkan yardımcılığına seçildi. Finlandiyalı Susanna Huovinen, İrlandalı Joe O'Reilly, Portekizli Joao Bosco Mota Amaral da diğer başkan yardımcılıklarına seçilen AKPM üyeleri oldu. AKPM başkanlık görevini iki yıldır AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yürütüyor. Çavuşoğlu'nun görev süresi, Ocak ayında sona erecek. Memecan'ın başkan yardımcılığına seçilmesi, AKPM'nin önemli organlarından başkanlık divanı ve daimi komitede bir Türk siyasetçinin temsil edilmesi açısından önem taşıyor.