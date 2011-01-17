Memecan: AKP'den hiçbir menfaatim yok

T24 - Sabah gazetesi karikatüristi Salih Memecan AKP iktidarıyla ilgili korkuların yersiz olduğunu anlattı. Memecan “bu korkuların nedeni onları tanımamak. Çok haksızlık oluyor” dedi.



Salih Memecan, Haberturk TV'de yayınlanan Söz Sende programında Balçiçek İlter'e yaptığı açıklamalar şöyle:





Abdullah Gül'le tanışması



Memecan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile tanışmalarını da şöyle anlattı:



“Ben 28 Şubat sürecinde Refahyol hükümetine yapılanların haksızlık olduğunu düşünüyordum ve bunun arkasında birşeyler olduğunu gazeteci olarak görüyordum. Vicdanım sızladı ve o dönemde bu kesimden birçok insanla arkadaş oldum. Onları tanıma ve projelerini öğrenme fırsatı buldum. Abdullah Gül'le de tanışıklığım o dönemlere gider. Yemeklerde, Nazlı Hanım ve Mehmet Barlas'ın evinde birkaç yemekte görüştük. Sonra Amerika'ya geldiğinde de görüştük birkaç kez. Her şerden bir hayır çıkar. Onların projelerini biliyorum. Eşim içlerinde. Benim eşim “Beyaz Türktür”tür. Ama biliyorum ki korkacak birşey yok..





"Başbakan'ı eve eşim çağırdı"



Salih Memecan eşiyle evlerinde Başbakan'ı ağırlamaları konusunu da anlattı. Memecan “bunda ne gariplik var anlamadım” dedi ve şöyle konuştu:



“Evdeki yemeklere devam ediyoruz. Gazeteci arkadaşlar oluyor, yurtdışından gelenler oluyor. En son Avrupa Konseyi'nden biri gelmişti.. Başbakan ise bir daha gelmedi. Çok tepki aldım. Mizah degilerine kapak oldum. Buna da anlam veremedim. Ben eş kontenjanından oradaydım,, eşim çağırmıştı. Köşeyazarının taraflı olmasında sakınca yok yeter ki şeffaf olsun. Zaten bu traraflılıktan menfaat sağlamıyorsa bence etik olarak Bir şey yok. Zaten taraflı olması da gerekiyor. Ben tarafım. Türkiye'de değişimden tarafım.





"İşlerim artmadı"



Memecan AKP iktidarına yakınlığının işlerini arttırdığı iddialarını da yalanladı. Memecan “işlerim artmadı. Arada bir eskiden kıramayıp Milli Eğitim ya da Emniyet için kitap kapağı vs yapardım.Para almıyordum. Ama orada bile adım çıkıyor. Artık onları da yapmıyorum.Şöyle bir yaftalama var,, sanki Salih Memecan böyle düşünüyorsa menfaati vardır diye. Benim hiçbir menfaatim yok.





"Kars'taki heykel bence de güzel değil"



Memecan Başbakan'ın heykeli eleştirirken kullandığı üslubun da çok sert olduğunu söyledi. Memecan şöyle konuştu: “Ben orada kendimi sanatçının yerine koydum ve ne üzülmüştür adam dedim. Ne ayıp, vicdansızlık dedim. Orada haklı ama bu heykel tabusu da olmaması lazım. Benim için çok güzel değil ama beğenen arkadaşlarım var.



Başbakan'ın tepkisi çok ağır oldu. Korkmamak lazım. Tayyip Bey beğenmezse beğenmesin. Zaten yıkım kararı verilmiş, onu beğenmediğini söylüyor.





