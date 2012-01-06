-Meme protezi skandalında İngiltere kanıt istiyor LONDRA (A.A) - 06.01.2012 - İngiltere Sağlık Bakanlığı, Fransız Poly Implant Prothese (PIP) şirketinin ürettiği meme protezlerinin kansere yol açtığına dair ve çıkarılmasını tavsiye edecek bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Hükümet ise meme kanseri hastalarına Ulusal Sağlık Hizmeti tarafından protez ameliyatı yapılmış olması halinde, endişe eden hastaların protezlerinin çıkarılmasının masraflarını karşılayacağını açıkladı. Hükümetin açıklamasında, özel kliniklerin de estetik amaçlı olarak ameliyat olan kadınlara aynı imkanı sunmasının beklendiği ifade edildi. İngiltere'de 40 bin dolayında kadının bu silikonlardan taktırdığı tahmin ediliyor. Öte yandan Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Fransız firmasının ürettiği protezleri taktıran yaklaşık 2 bin kadına protezlerini çıkarttırmalarını tavsiye etti. Sağlık Bakanlığı sözcüsü, uzmanlarla yapılan istişarelerin ardından bakanlığın bu yönde karar aldığını söyledi. Çek Cumhuriyeti'nde Fransız protezlerinin 2010 yılında yasaklandığı kaydedildi. Geçen yıl iflas eden PIP şirketinin meme protezlerinde, tıbbi amaçlar için üretilmiş silikon yerine sanayi tipi silikon kullanıldığı, büyük bölümü Güney Amerika'da olmak üzere, yaklaşık 300 bin kadına bu protezlerden takıldığı ortaya çıkmıştı.