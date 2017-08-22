Meme kanserinde 40'lı yaş uyarısı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hakan Akça, Türkiye\'de meme kanseri görülme yaşının 40\'lı yaşlara kadar indiğini belirterek, bu hastalıktan değil, ileri evrede başvurmaktan korkmak gerektiğini söyledi.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Akça, PAÜ\'de kanser alanında yapılan tarama çeşitleri, gen analizleri ve tedavi süreçlerini değerlendirirken, meme kanserinden değil, ileri evrede tedaviye başvurmaktan korkulması gerektiğini hatırlattı. Düzenli taramalarla erken saptanan kanserin tedavi şansının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Akça, 40\'lı yaşlardan itibaren yıllık mamografi yapılması gerektiğini hatırlattı. Serviks kanseri için 21, kolon için 50, prostat için 40 ve akciğer için de 50 yaşından itibaren düzenli tarama yapılması konusunda uyaran Prof. Dr. Akça, kadınlarda en sık görülen kanser tipinin meme kanseri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Yurt dışına kıyasla Türkiye\'de görülme yaşı 40\'lı yaşlara kadar inmiştir. Kanseri bir kontrolsüz hücre çoğalması olarak tanımlayabiliriz. Normalde DNA\'larımızda dengede olan bazı genlerin yapılarında değişiklik oluşması sonucunda bireyler kansere yatkın hale gelebiliyor. Yapılan çalışmalar daha çok kanserin erken teşhisine yönelik olduğu için, kanserin oluşumundan önce bireyin yatkınlığını saptamak ve ileri aşamalara geçmeden tedaviye başlamak açısından önemlidir.\"

Klinik olarak mamografi yapılmadan önce, tarama testleri ile yaklaşık iki yıl öncesine kadar kitle tespiti yapılabildiğini ifade eden Prof.Dr. Akça, şöyle konuştu:

\"Bu erken evre demek olduğu için ve sağ kalım avantajı sağladığı için çok önemlidir. Yapılan çalışmalar vakaların üçte birinin tarama ile tespit edildiğini gösteriyor, yani tarama bu aşamada altın değerinde. Büyük oranda mamografi ile meme kanseri taraması yapılıyor. 40 yaşından sonra yıllık öneriyoruz. Yıllık yapılan tarama ile son çalışmalarda iki yıllık arasında yüzde 34 arası bir avantaj olduğu gösterildi ve bu rakam oldukça büyük bir oran.\"

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