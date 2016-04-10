"Memduh Boydak'ın istifası nasıl tavır alacağını tartışan TÜSİAD'ı rahatlattı"

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk, Kayseri'deki "paralel yapı" iddiasıya başlatılan operasyon kapsamında 6 Mart'ta tutuklanan Boydak Holding Ceo'su Memduh Boydak'ın 4 Nisan'da TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesinin perde arkasını yazdı. Tutuklama kararı sonrası sessiz kalmakla eleştirilen TÜSİAD'ın, bir süredir nasıl tavır alacağı konusunda tartıştığını, ancak Boydak'ın istifası ile rahatladığını söyleyen Özgentürk, “Boydak, üyelikten de düşürülür mü, sorusunun yanıtı ise 'siyasetin ısrarına' bağlı gibi" yorumu yaptı.

Özgentürk'ün Hürriyet'te "Bir istifanın perde arkası" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Memduh Boydak 4 Nisan'da noter kanalıyla dernekten istifa etti. FETÖ örgütünün finans destekçisi olmakla suçlanan Boydak'ın istifası nasıl tavır alacağını tartışan TÜSİAD'ı rahatlattı.

TÜSİAD’dan 4 Nisan günü akşam saatlerinde bir açıklama yapıldı.

Fethullah Gülen Cemaati’nin destekçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Memduh Boydak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği’nden noter kanalıyla istifa ediyordu.

Yapılan açıklamada, istifanın gerekçesi “Sayın Memduh Boydak, Yönetim Kurulu’nun toplantı ve faaliyetlerine hali hazırda iştirak edemiyor olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir” sözleriyle ifade ediliyordu.

Boydak’ın ilk gözaltına alınması Eylül ayında olmuştu.

O gün gerçekleşen Yüksek İstişare Konseyi toplantısında başkan Cansen Başaran Symes “Boydak ailesine çalışma arkadaşlarına, sizlerin huzurunda geçmiş olsun demek istiyorum. Gerçekten eksikliğini bugün bu salonda hissediyoruz” derken bu sözleri TÜSİAD üyelerinin yoğun destek alkışlarıyla karşılanmıştı.

Aradan 6 ay geçti.

İstifayla sonuçlanan duruma nasıl gelindi?

Tutuklama sürpriz oldu

TÜSİAD için Boydak’ın 6 Mart’ta gerçekleşen tutuklanma kararı sürpriz oldu.

Boydak, Kayseri’de tutuklanıp Sincan Cezaevine nakledildi.

İstikbal, Bellona gibi önemli markaları bünyesinde barındıran 1 milyar dolar değerinde bir şirketin patronları arasında yer alan Boydak’ın Fethullah Gülen Terör Örgütü’nün (FETÖ) “finansörleri” arasında sayılması üzerine TÜSİAD bir süredir nasıl tavır alacağını tartışıyordu.

Aldığım duyumlara göre bu konu TÜSİAD’ın kurucu ve eski başkanlarından oluşan başkanlar kurulunun da gündemindeydi.

Tutuklamaya yönelik TÜSİAD’ın tavrını belli eden hiçbir açıklama yapılmadı.

Boydak bir ilk

Boydak’ın noter kanalıyla istifası, bu nedenle sancısız bir çözüm oldu.

Boydak yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı, TÜSİAD üyeliği ise sürüyor.

Boydak olayı TÜSİAD tarihinde de bir ilk.

TÜSİAD’ın tüzüğüne göre, üyelikten çıkarılma kararları Haysiyet Kurulu tarafından alınır.

Rüşvet, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı gibi suçlarla yargılanan ve üyelikten çıkarılan bazı isimler şunlardı:

“1994’te Civangate Skandalı adını alan bir davada rüşvetten yargılanarak ABD’ye kaçan Emlakbank eski Genel Müdürü Engin Civan ile yine aynı tarihte vergi borcu nedeniyle yurtdışına kaçan ancak daha sonra geri dönen Halil Bezmen.”

Çörtürk oybirliğiyle atılmıştı

En ilginç öykü 2000 yılında Kamuran Çörtük’le yaşanmıştı.

Türkbank ihalesinde Korkmaz Yiğit ile siyasetçiler arasında arabulucuk yaptığı iddia edilen Çörtük’ün dernekten atılma nedeni ise TÜSİAD’ın üyelikten atacağı iddialarını karşı söylediği “Sıkıysa atsınlar” sözü olmuştu. Çörtük 150 üyenin oyuyla ihraç edilen ilk üye olmuştu.

2013-2016 arasında iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Memduh Boydak, yeniden TÜSİAD’a döner mi, mahkeme kararı gösterecek. “Boydak, üyelikten de düşürülür mü”, sorusunun yanıtı ise “siyasetin ısrarına” bağlı gibi...

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