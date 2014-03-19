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Memduh Boydak: On iki yaşındaki kızım sorgulandı

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin özel okul, yurt ve dersanelerde öğrencileri sorgulaması haberlerinin ardından teftişlerle ilgili işadamlarından da tepki geldi

19 Mart 2014 11:21

MEB müfettişlerinin özel okul, yurt ve dershanelerde öğrencileri sorgulamasına tepkiler büyürken, Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak dün attığı tweette, “12 yaşındaki kızıma ve eşime ne maksatla eğitim gördüğü okulda siyaset ve propaganda sorgusu yapıldı acaba, vicdanlara havale ediyorum” dedi.

Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın kızının da sorgulandığı ortaya çıktı. Taraf'ta yer alan habere göre Memduh Boydak olayı Twitter adresinden duyurdu. Boydak “12 yaşındaki kızıma ve eşime ne maksatla eğitim gördüğü okulda siyaset ve propaganda sorgusu yapıldı acaba! Vicdanlara havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

'Polis zoruyla alırız'

 

Bir teftiş de Kahramanmaraş Özel Kahramankent Ortaokulu’nda yapıldı. Çocukların haber vermesi üzerine veliler okula geldi. Müfettişlere, 18 yaş altındaki çocukların velisi olmadan ifadelerinin alınamayacağını söyledi ve uygulamaya son verilmesini talep etti. Müfettişler, savcı ve polis zoruyla ifade alabileceklerini belirtti. Velilerin okuldan ayrılmaması üzerine müfettişler okuldan ayrıldı. Bu arada müfettiş ve öğretmenler arasında geçen diyaloglar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde bir çocuğu sorguya çeken müfettiş, velilerin görüşme talebini ileten öğretmeni tersliyor. Öğretmenin görüntü almak istemesi karşısında da izinsiz görüntü alınamayacağını söylüyor ve suç duyurusunda bulunacağını söylüyor. Öte yandan sorgu odaları siyasetin de gündeminde. Son olarak MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu Meclis’e taşıdı. Türkkan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Müfettişlerin öğrencilere “Atatürk’ü mü seviyorsun Recep Tayyip Erdoğan’ı mı? Öğretmeniniz Hükümet’i kötülüyor mu? gibi soruların sorulduğu doğru mudur? Bu sorular ne amaçla hazırlanmıştır?” soruları yer aldı.

 

'Çocukları fişliyorlar'

 

Sorgu odalarında suç işlendiğini söyleyen Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Rıza Öztekin ise, “Bu, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır” dedi. Yapılan çalışmanın fişleme olduğunu kaydeden Öztekin, “Fişlemenin unsurlarından biri hukuka aykırı olarak kişisel veri elde etme ve kaydetmedir. Bu uygulama fişlemedir. Hapis cezasıyla cezalandırılır” dedi.

 

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