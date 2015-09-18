Memduh Boydak: "Böyle bir davadan dolayı yargılanacağımız aklımıza bile gelmedi!"

Kayseri’deki soruşturmada gözaltına alınanlardan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı işadamı Mehmet Filiz, işadamı Ahmet Türkmen, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boydak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada "Üniversiteyi kurarken bir gün böyle bir davadan dolayı yargılanacağımız aklımıza gelmedi, ama pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Memduh Boydak, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söz konusu ifademde belirttiğim gibi bizim gayemiz, ülkemize, topluma, çevremize, doğduğumuz topraklara mümkün olduğunca destek olabilmek, yaşadığımız topluma değer katabilmek. Attığımız her adımda pusulamız, hukuki ve vicdani prensipler ve onlara yüzde yüz saygıdır. Aynı hassasiyeti beklemek de bizim hakkımızdır" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Boydak şöyle devam etti:

"İki gündür gözaltında olduğum için önceki gün 5, dün de 2 şehidimiz olduğunu biliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah ülkemiz bu terör belasından bir an önce sıyrılmasını temenni ediyorum. Aslında bu sıkıntılar içerisinde böyle bir konuyla gündemde olmayı arzu etmezdim. Şimdi biliyorsunuz, 2 gündür buralardayız. Devam edegelen bir soruşturmadan dolayı buralardayız. 16 Eylül 2015 sabahı Melikşah Üniversitesiyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ifademe başvurulmak üzere emniyete çağrıldım. Hukuka ve Türk adaletine olan saygımız ve inancımız, Mütevelli Heyet Başkanlığını yürüttüğüm üniversitemiz hakkındaki sorulara içtenlikle cevap verdim. Ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulan 2009 yılında da eğitime başlayan, yapılan insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla kısa sürede saygın eğitim ve öğretim kurumları arasına katılan Melikşah Üniversitesinin gelişimi için katkıda bulunduk. İnşallah bundan sonra da katkıda bulunmaya çalışacağız.

"Aklımıza gelmedi, pişman değilim"

Tabii bu üniversiteyi kurarken bir gün böyle bir davadan dolayı yargılanacağımız aklımıza gelmedi, ama pişman değilim. Onu da özellikle belirtmek isterim. Sözkonusu ifademde belirttiğim gibi bizim gayemiz, ülkemize, topluma, çevremize, doğduğumuz topraklara mümkün olduğunca destek olabilmek, yaşadığımız topluma değer katabilmek. Attığımız her adımda pusulamız, hukuki ve vicdani prensipler ve onlara yüzde yüz saygıdır. Aynı hassasiyeti beklemek de bizim hakkımızdır. Hukukun üstün olduğu bir Türkiye özlemi, hepimizin isteği olmalıdır. Bu bakış açısıyla şahsıma Melikşah Üniversitesiyle ilgili adli mercilerin yönelttiği tüm sorulara içtenlikle cevap verdiğimi bir kez daha vurgulamak isterim. Şu anda mahkemesi görülen arkadaşlarımızın da tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmelerini temenni ediyorum.

Öte yandan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, dostlarımızdan, iş camiasından, siyasi partilerimizin liderlerinden ağabeyim Mustafa Boydak’a ve şirketimize birçok telefonlar aldık, birçok destek mesajları aldık. Onlara da bu davaya göstermiş oldukları yaklaşımdan dolayı müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum."



Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Filiz de, "Bu insanlar, bırakın bir insanı tehdit etmeyi, bırakın bir insanın elinden arsalarını almayı, ceplerinden para vererek, başkalarının çocuklarının eğitimine katkı yapıyor bu insanlar. Yazıktır bu insanlara yapılanlar, zulümdür. Bu resmen zulümdür, yazıktır bu insanlara. Yapılmaması lazım. Bugün doğuda birçok insanımız şehit oluyor. Türkiye birbirine giriyor. İnsanlarımız birbirine düşman hale getiriliyor. Yapılmaması lazım. Yazık bu millete. Bir komedi oynanıyor arkadaşlar. Bir komedyanın, Kayseri ayağı oynandı bugün" diye konuştu.



4 kişinin duruşması sürüyor





Nitelikli yağma suçlamasıyla gözaltına alınan işadamı ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeleri Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş ile Melikşah Üniversitesi Genel Sekreteri Veli Demirci ve üniversite çalışanı Özcan Karasu’nun ise mahkemedeki duruşması devam ediyor.