Membic, IŞİD’den temizlendi!

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) Suriye'nin kuzeyinde iki yıldır radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan Membic kentinde kontrolü tamamen sağladı.

SDF, Fırat nehrinin batısında, iki buçuk aydır saldırdığı Membic terör örgütü IŞİD’den aldı.

Galeri: Menbiç’ten ilk fotoğraflar

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Menbiç Askeri Meclisi Komutanlarından Ahmet İbrahim, kentin tamamını IŞİD'in elinden aldıklarını söyledi.

Menbiç Askeri Meclisi yetkililerinden edinilen bilgilere göre Halep'e bağlı Menbiç kentinin alınması için Arap, Türkmen ve Kürt savaşçılardan oluşan Menbiç Askeri Meclisi'nin 73 gündür başlattığı operasyonda son aşamaya gelindi ve El Sirip Mahallesindeki bir noktanın alınmasıyla kentin tamamı IŞİD'in elinden alınmış oldu.

172 bin sivil kurtarıldı

73 gündür devam eden operasyonda şimdiye kadar 172 bin Menbiçli sivil kentten kurtarılarak kentin Doğusunda yer alan ve siviller için yapılan kampa yerleştirildi. IŞİD militanlarının sivillerin arasına karışmış olabilir endişesiyle kurtarılan siviller güvenlik taramasından geçirilirken, onların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Dünden bu yana IŞİD kentte sadece El Sirip mahallesinde bir noktada kalmıştı. Menbiç Askeri Meclisi de o noktayı almak için bugün sabah saatlerinde operasyon başlattı. Sabah saatlerinden bu yana yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu o noktanın alınmasıyla Menbiç kentinin tamamı IŞİD'in elinden alınmış oldu.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Menbiç Askeri Meclisi Komutanlarından Ahmet İbrahim, Menbiç kentinin tamamını IŞİD'in elinden aldıklarını söyledi. Kentin tamamını az önce aldıklarını dile getiren İbrahim, kentte şimdi arama tarama çalışması yaptıklarını kaydetti. İbrahim, kentin birçok yerinde mayın temizliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Menbiç Askeri Meclisi yetkililerinden edinilen bilgilere göre kent merkezinde 3 binin üzerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ise etkisiz hale getirilirken, operasyon boyunca IŞİD ile yaşanan çatışmalar ve bombalı tuzaklamalar sonucunda 283 Askeri Meclis savaşçısı yaşamını yitirdi ve çok savaşçı da yaralandı. IŞİD'ten ise 3 bine yakın kişinin yakıp verdiği öğrenildi.

2012 yılında ÖSO'nun ve 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise Bab'a 45 kilo metre uzaklıkta bulunuyor.

Demirtaş: O zaman dans!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Menbiç’in IŞİD’den temizlenmesine bir karikatüre gönderme yaparak “O zaman dans” yorumunu yaptı. Demirtaş, haberi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da göndererek “Doğru mu bu hocam?” diye sordu.