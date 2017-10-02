T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meltem Cumbul: Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCU Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nin ödül töreninde Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmaması ile ilgili açıklama yaptı

02 Ekim 2017 13:17

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCU Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali\'nin ödül töreninde Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmaması ile ilgili açıklama yaptı.
Uluslararası Adana Film Festivali’nin ödül töreninde sunuculuk yapan Meltem Cumbul,  “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmamıştı. Kaplanoğlu, Cumbul’un bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından, “Adana Film Festivali’nde sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler” cümlesiyle tepkisini dile getirmişti. Meltem Cumbul da bugün twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmama nedenini şu cümlelerle açıkladı:
“Eşitler arası bir selamlaşma ve yakınlaşma ritüeli olan el sıkışmayı; kendinden olmayanları ötekileştirenle, fakiri zengine böldürenle, güçlüleri tutup zayıfları hor görenle yapmayı reddediyorum. Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz.”

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHAOYUNCU Meltem Cumbul Uluslararası Adana Film FestivaliSemih KaplanoğlununUluslararası Adana Film FestivalininMeltem Cumbul“EnYönetmen”CumbulunFilm FestivalindeMeltem CumbulYüreğime

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24