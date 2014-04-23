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Spor

Melo'yu savunmaya çağıran TFF'ye Galatasaray'dan rest

Galatasaray yönetiminin Felipe Melo için TFF'den savunma yapması için yapılan çağrıya olumsuz yanıt vererek yazılı açıklama yapacakları öğrenildi

23 Nisan 2014 17:45

TFF Etik Kurulu, savunma yapmak üzere Galatasaraylı Felipe Melo'yu çağırdı. Oyuncusunu ifadeye göndermeyen Galatasaray, yazılı savunma yapacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Emre Beözoğlu'na dil çıkaran Felipe Melo, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu'na şikayet edilmişti. Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında penaltı golünün ardından aynı hareketleri yapan Brezilyalı futbolcu için bugün Etik Kurulu'ndan savunma yapması için davet geldi.

Fanatik Gazetesi'nden Serdar Dinçbaylı'nın haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Melo'yu sözlü savunma yapmak üzere bu davete göndermeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Brezilyalı yıldızın yazılı savunmasını yasal süre içinde yollayacaklarını Etik Kurulu'na bildirdiler.

TFF ile Galatasaray arasındaki gerilim son haftalarda tavan yapmış, taraflar birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanmışlardı. Başkan Ünal Aysal da kulüp internet sitesinde yayımlanan bildiri nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Etik Kurulu, Melo'yu suçlu bulması halinde dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderecek. PFDK, sarı-kırmızılı oyuncuya ceza verilip verilmeyeceğine karar verecek.

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