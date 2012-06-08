Melo'yu isteyen Napoli'ye Galatasaray'dan sürpriz teklif

Galatasaray, Felipe Melo’ya talip olan Napoli’ye, Gökhan İnler atağıyla yanıt verdi. İtalyan ekibi, Türk pasaportu bulunan 27 yaşındaki yıldız için 12 milyon euro istedi, sarı-kırmızılılar 9 milyon teklif etti

Galatasaray’ın son gözdesi Napoli’nin Türk asıllı İsviçreli yıldızı Gökhan İnler oldu. Napoli ile 2016 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak İtalyan ekibinin satmaya sıcak baktığı İnler’le temas kuran sarı-kırmızılı yönetimin olumlu yanıt aldığı belirtildi. Napoli’nin istediği 12 milyon euro bonservis bedelini çok bulan Cim-Bom’un, 27 yaşındaki oyuncu için 9 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Çizme ekibinin Felipe Melo’ya talip olduğu bir dönemde Galatasaray’ın da Napoli’nin orta sahadaki yıldızına kanca atması ilginç bir duruma yol açtı. Galatasaray’ın, Türk pasaportunun bulunması nedeniyle tercihini Gökhan İnler’den yana kullanmak istediği vurgulandı. Özel işleri için Lüksemburg’a giden Başkan Ünal Aysal’ın bu transfer için fedakârlıktan kaçınmayacağı belirtildi.

Başkan Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun, Almanya’ya giderek gurbetçi futbolcularla ilgili temaslarda bulundu.

Hamburg’un Gökhan Töre’yi kesinlikle bırakmadığı, Alman ekibinin İtalya’dan önemli bir ekipten geçtiğimiz günlerde gelen 8 milyon euroluk teklifi dahi geri çevirdiği ifade edildi. Kaiserslauternli Olcay Şahan için Fatih Terim’in onayını bekleyen Tulun’un, Fürth’te top koşturan Sercan Sararer için de girimlerde bulunacağı öğrenildi. Ancak Sercan’ın bonservisinin 1 ayda 1.5 milyon eurodan 5 milyon euroya çıkması nedeniyle transferinin zor olduğu belirlendi.

Diğer taraftan Fatih Terim’in listesinde olan Heerenveen’li Assaidi için Katar ekiplerinin cazip teklifleri planları bozdu. Faslı hücum oyuncusu için Arap takımlarının devreye girmesi üzerine sarı-kırmızılılar geri adım atmak zorunda kaldı.