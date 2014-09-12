Melo'nun cezasına yapılan itiraz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Galatasaraylı Felipe Melo'ya verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Tahkim Kurulu 12 Eylül 2014 günü (48) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2014/202

Galatasaray A.Ş.'nin, futbolcusu Felipe Melo De Carvalho ile ilgili PFDK'nın 11.09.2014 tarih ve E.2014-2015/39, K.2014-2015/59 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca futbolcu Felipe Melo De Carvalho'ya kulüp yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a. ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000.-TL para cezası olarak tayininde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

- Kurulumuzun, yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından futbolcu Felipe Melo De Carvalho ile ilgili yaptırımın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile, (K.2014/206);

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu