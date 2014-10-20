Melo'dan Fenerbahçelileri şaşırtan hareket

Galatasaray'ın hırçın yıldızı Felipe Melo, F.Bahçeli bir yetkiliye sakatlanan sarı-lacivertli oyuncuların durumunu sorması buzların eridiği yorumlarına yol açtı.

İlk yarının ortasında sakatlanan Emre Belözoğlu 10 dakika daha zorlukla sahada kalabilirken yerini ise Selçuk Şahin’e bıraktı.

Belinden yaşadığı problem nedeniyle Milli Takım’dan affını isteyen ve derbinin son 20 dakikasında yine belinden sorun yaşayıp ağrılarla maçı tamamlayan Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ile birlikte Melo’nun göz hapsindeydi soyunma odası koridorlarında.

'Kutlamalardan sonra...'

Kutlamaların ardından içeriye giren Melo, üzerinde F.Bahçe eşofmanı olan bir yetkili ile karşılaşınca “Pardon” diyerek söze girdi. Bir anda gerilen F.Bahçeli yetkili “Emre ve Volkan’ın durumu nasıl? iyiler mi? Lütfen geçmiş olsun dileklerimi iletin” sözleri ile derin bir nefes alırken her ikisinin de kontrollerinin yapıldığını ancak kötü durumda olmadıklarını Melo’ya tercümanların yardımı ile anlattı.

Konuşmanın ardından Melo soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı oyuncunun yanındakiler de şaşkın bir halde onunla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.