-Melo: Tek amacım şampiyonluk BLED (A.A) - 22.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Galatasaray'ın Juventus takımından transfer ettiği Brezilyalı Felipe Melo, ''Tek amacım var, o da galibiyet ve şampiyonluk'' dedi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melo, Galatasaray'da forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili görüşlerini dile getiren Melo, ''Terim, çok hoşlandığım bir kişilik. Gerçek bir adam, söylemek istediği şeyi yüzünüze söylüyor. Her hocanın kendine göre ayrı bir çalışma sistemi var. Burada topla yapılan çalışmaları seviyorum. Ancak çalışma sisteminin yararını lig başlayınca göreceğiz. Umarım bonservisim Juventus'dan alınır ve 5 yıllık sözleşme imza atarım'' diye konuştu. ''Türkiye'de çok Brezilyalı futbolcu oynuyor. Bu konuda ne düşünüyorsun'' sorusuna, ''Brezilyalılar hastalık gibi. Sadece Türkiye'de değil İspanya, İtalya ve dünyanın birçok ülkesinde varlar'' cevabını veren Melo, ''Galatasaray'da en hoşuna giden ve seni en şaşırtan şey ne oldu'' sorusunu ise ''Beni en çok şaşırtan ve en çok hoşuma giden faktör Galatasaray taraftarı oldu'' şeklinde yanıtladı. Melo, ''Kazım Kazım ile çok samimi oldunuz. Bu konuda ne düşünüyorsun'' sorusuna, ''Kazım Kazım ile burada tanıştım. Kazım'ın eşi Brezilyalı. O yüzden eşlerimiz çok iyi anlaşıyor. Ben de kendisiyle az bir zamanda kardeş gibi kaynaştım'' yanıtını verdi. ''Tek bir amacım var; o da galibiyet ve şampiyonluk'' diyen Melo, ''Dünyanın çeşitli ülkelerinde Barcelona, Real Madrid, Juventus ve Milan gibi büyük takımlar var. Galatasaray da Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Takımımızın yeni kalecisi kalecisi Muslera'nın aramızda olmasından dolayı çok mutluyum. Aykut ve Ufuk'un da iyi kaleciler. Takımımız, emin ellerde'' ifadesinde bulundu.