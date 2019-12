-MELO TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından önce tek kale, daha sonra çift kale taktik ağırlıklı maç yaptı. Çalışma sırasında oyunu sık sık durduran Terim, futbolcularına yapmalarını istediklerini anlattı. Oyuncularını güzel hareketlerinin ardından ''Bravo'' diyerek motive etmeye çalışan tecrübeli teknik direktör, zaman zaman da futbolculara uyarılarda bulundu. Galatasaray'ın dün Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçında sol alt adalesinde zorlanma olduğu için tedbir amaçlı oynamayan Felipe Melo, bugün takımla birlikte çalıştı. -ARDA'NIN YERİNE OYUNCU DENİYOR- Terim, taktik maçta Atletico Madrid'e transfer olan takımın eski futbolcusu Arda Turan'ın yerine 3 oyuncu denedi. Önce as takımda orta sahanın solunda Emre Çolak'a görev veren Terim, daha sonra Emre'yi yedek takıma alarak, bu bölgede Stancu'yu oynattı. Stancu, as takımda çift kale maçta 2 gol atarken, Fatih Terim, daha sonra bu oyuncunun yerine Aydın'ı as takımda sol tarafta oynattı.