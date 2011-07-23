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Spor

MELO KAMPA KATILDI MARİENFELD (A.A)

23 Temmuz 2011 01:50

-MELO KAMPA KATILDI MARİENFELD (A.A) - 22.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Galatasaray'ın yeni transferi Felipe Melo, kampa katıldı. Marienfeld kasabasındaki akşam antrenmanının sonuna Galatasaray'ın İtalya'nın Juventus takımından kiraladığı Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'da katıldı. İlk olarak teknik direktör Fatih Terim ile tanışan Melo daha sonra takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Melo daha sonra takım arkadaşlarıyla da tanıştı. İdmanı izleyen çok sayıda taraftar Melo için tezahüratta bulundu. Oldukça serin ve soğuk bir havada gerçekleştirilen anterenmanda teknik direktör Fatih Terim oyuncularına dar alanda hızlı hücüma çıkma ve ofsayta kalmama taktiği uygulattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda sarı kırmızılı oyuncular hücum ve savunma koordinasyonları üzerinde durdular. Kazım Kazım, Ayhan Akman, Selçuk İnan, Arda Turan ve Milan Baros beşlisinin Aykut Erçetin'in kalede olduğu Sabri Sarıoğlu, Tomas Ujfalusi, Servet Çetin ve Hakan Balta beşlisine karşı hücum etmesiyle başlayan çalışma, yeni gruplar hâlinde tekrarlandı. Son bölümde ise şut çalışmasına geçildi.

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