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Spor

Melo, Instagram'dan Fatih Terim'e mesaj yolladı

"Umarım sizinle tekrar çalışma fırsatı bulurum"

05 Eylül 2016 11:23

Inter forması giyen Felipe Melo, Galatasaray'dan hocası olan Fatih Terim'in doğum gününü kutlayarak "Bugüne kadar çalıştığım en iyi teknik direktör" ifadelerini kullandı.

Melo, kişisel Instagram hesabından paylaştığı notunda şunları söyledi:

"Bugüne kadar çalıştığım en iyi teknik direktör... Umarım sizinle tekrar çalışma fırsatı bulurum. Nice mutlu, sağlıklı, başarılı senelere... İyi ki doğdun hocam." 

 

Galatasaray'da 4 sezon oynadı

 

2011 yılında Juventus'tan kiralanan Felipe Melo, Galatasaray'da 4 sezon forma giydi. Sarı-Kırmızılı ekipte toplam 154 resmi maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

 

Felipe Melo'nun profesyonel kariyeri boyunca şimdiye kadar Mallorca, Inter, Almeria, Fiorentina, Racing Santander, Juventus ve Galatasaray formaları giydi. Melo, 22 kez de milli oldu.

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