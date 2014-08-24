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Spor

Melo: Ha Fenerbahçe, ha Samsunspor...

'İki çok büyük hayalim var. Birincisi Galatasaray ile şampiyon olmak, diğeri de Brezilya Milli Takımı'na dönebilmek'

24 Ağustos 2014 13:49

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, Fenerbahçe ile yarın (25 Ağustos 2014) oynanacak olan Süper Kupa maçına ilişlkin, "Fenerbahçe'ye ya da Samsunspor'a attığım gol arasında herhangi bir fark yok benim için" dedi.

GSTV'ye konuşan Felipe Melo, Fenerbahçe maçının önemi hakkında fazla konuşmaya gerek olmadığını belirterek, bütün derbilerin çok önemli olduğunu vurguladı. En büyük rakiplerine karşı oynayacaklarını ve sonunda gelecek bir kupa bulunduğunu belirten Sambacı, o yüzden bu maçın öneminin daha fazla olduğunu, kazanmak için daha fazla gol atmaları gerektiğini kaydetti.

Felipe Melo, karşılaşmada nasıl oynayacakları konusunda konuşup, rakiplerine ipucu vermek istemediğini dile getirerek, "Rakibimize inanılmaz derecede saygı duyuyoruz. Çok iyi ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım olduğunu düşünüyoruz. Geçen senenin şampiyonuyla oynayacağız. O yüzden saygımız sonsuz. Diğer taraftan kendi kapasitemizi ve neler yapabileceğimizi de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

'Fenerbahçe veya Samsunspor...'

 

Derbide gol atma hayali olup olmadığı sorulan Melo, şunları söyledi:

"İki çok büyük hayalim var. Birincisi Galatasaray ile şampiyon olmak, diğeri de Brezilya Milli Takımı'na dönebilmek. Gol atmak çok çok önemli değil. Fenerbahçe'ye ya da Samsunspor'a attığım gol arasında herhangi bir fark yok benim için. Rüyalarınıza ulaşmanın iki yolu var; birincisi çalışmak, ikincisi da tanrıya inanmak. Tanrıya inanacaksınız, dua edeceksiniz ve kendi işinizi yapacaksınız. Ondan sonra kararı tanrı verecektir.

Galatasaray'da güzel bir ortam var ve bunu geldiğim günden beri hissediyorum. Zaten bu ortam olmasaydı bu kupalar kazanılmazdı. Türkiye 'de kazanılması gereken bütün kupaları kazandım. Yapmamız gereken bu ortamı daha ileriye götürmek ve kupalar kazanmaya devam etmek."

Felipe Melo, Süper Kupa maçındaki gelirin, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlanacağını hatırlatarak, bu nedenle Galatasaray ve Fenerbahçe camiasına teşekkür etti. Melo, "Sonuçta futboloynuyorsunuz, kupa için mücadele ediyorsunuz ama insanlık her şeyden önemli" değerlendirmesinde bulundu.
 

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