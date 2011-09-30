-Melo: GS bana kendimi özel hissettirdi İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, transfer döneminde Arsenal ve Real Madrid gibi önemli takımlardan transfer teklif aldığını belirterek, ''Arsenal'e, Real Madrid'e de gidebilirdim. Ancak bir futbolcu için önemli olan kendisinin özel hissettirilmesidir. Galatasaray yönetimi ve transferimi gerçekleştirebilmek adına çaba gösteren kişiler tarafından bu bana hissettirildi'' dedi. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray Dergisi'nin ekim ayı sayısında yer alan söyleşisinde, kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giydiğini anlatarak, sarı-kırmızılı takıma gelmesindeki en önemli etkenin gördüğü değer ve ilgi olduğunu belirtti. Bir futbolcuya kendisini özel hissettirmenin çok önemli olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, şunları kaydetti: ''Yaz mevsiminde Arsenal ve Real Madrid gibi önemli takımlardan transfer teklifleri aldım. Arsenal'e, Real Madrid'e de gidebilirdim. Ancak bir futbolcu için önemli olan kendisinin özel hissettirilmesidir. Galatasaray Yönetimi ve transferimi gerçekleştirebilmek adına çaba gösteren kişiler tarafından bu bana hissettirildi. Beni buraya getiren en ayırt edici faktör, yöneticilerimizin bana gösterdikleri değer ve destekti. Kendimi önemli biri gibi hissetmemi sağladılar. Kariyerimdeki hiçbir transferde, bunun içine Juventus'u dahil edebiliriz, böyle bir ilgi görmemiştim. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak, gösterilen değerin karşılığını verebilmek adına Galatasaray'ı seçtim. Onları pişman etmemek için çok çalışacağım.'' Felipe Melo, Galatasaray'a gelmesinde teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı telefon görüşmesinin etkisinin de büyük olduğunu anlattı. Galatasaray'a gelmeden önce sarı-kırmızılı takımın kaleci antrenörü Tafarel ve Elano ile konuştuğunu, Terim ile de telefonla görüştüğünü dile getiren Felipe Melo, ''Bu konuşmaların Galatasaray'a gelmemde büyük etkisi oldu. Sözleşmeye imza atmadan bir gün evvel gerçekleşen bu fikir alışverişinin ardından kendime güvenim daha da arttı. Taffarel, bana kulüp ve ülke hakkında önemli bilgiler vermişti. Yakın arkadaşım Elano ile de görüştüm. O da Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsetti bana. Kariyerim için önemli bir karar verecektim. Herkes bana çok yardımcı oldu. Ve hepsi bir araya gelince Galatasaray transferim gerçekleşti'' diye konuştu. Fatih Terim ile çalışmanın büyük avantaj olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, ''Kendisinin Galatasaray'da önemli bir futbolculuk kariyeri var. Ve burada gördüğüm kadarıyla ülke çapında ciddi saygı gören bir isim. Başarılı oyunculuk kariyeri olan teknik adamlarla çalışmak futbolcu için çok faydalı. Terim de futbolu iyi analiz edebilen, detayları bilen, saha içinde sizin gibi düşünebilen, maça önemli müdahaleler yapabilen bir teknik adam'' ifadelerini kullandı. Felipe Melo, kendisini ''Pitbull'' olarak nitelendirmesiyle ilgili olarak ''Pitbull, olumsuz anlamda kabul edilmesin. Pitbull, sürekli mücadele ve en son ana dek savaş anlamına geliyor benim için. Sonuçta her maçta teknik anlamda yüzde 100 olamayabilirim. Ama mücadele edeceğimden, çalışacağımdan, asla vazgeçmeyeceğimden herkes emin olabilir. Tüm bunlar aslında birer araç. Asıl amaç takımın başarısı'' değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Brezilyalı futbolcu, Arda Turan'ın takımdan ayrılmasından sonra bu numarayı kendisinin talep ettiğini ifade etti. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çok iyi motive ettiğini dile getirerek, ''Flamengo'da yetiştiğim için küçük yaşlarda buna alışıktım. Onlar da Galatasaray taraftarı gibi takımını 90 dakika boyunca destekleyen, onu sürekli ileri götüren bir gruptu. Ama Galatasaray'ın sahip olduğu taraftar topluluğuna ne Juventus'ta ne de Avrupa'da oynadığım herhangi bir takımda rast geldim. Beni farklı bir havaya sokuyorlar. Galatasaray taraftarının bana verdiği destekle maç içinde tekmeye kafa atasım, çimi ısırasım, yiyesim geliyor'' diye konuştu.