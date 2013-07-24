Melo, Galatasaray'da tarih yazmak istiyor

Slovenya'nın Bled kentinde kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, bugün yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melo, şunları söyledi:

"Tekrar yuvama dönmüş olduğum için çok mutluyum. Benim kariyerimde Galatasaray çok önemli. Çünkü üç sezon üst üste bir kulüpte oynamamıştım. Bu yılla birlikte Galatasaray'da üçüncü yılım olacak ve böyle devam edecek. O yüzden çok mutluyum. Onun haricinde tabii ki yeni yıl, yeni hedefler var. Galatasaray her sene olduğu gibi bu sezon da kupalara talip olacak, kupalar için çalışacak."

Transferde kendisinin alternatifi olarak gösterilen Wellington ile ilgili bir soruya Felipe Melo, "Wellington ile ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü çok fazla tanımıyorum. Ama mutlaka genç ve iyi bir yetenektir. Onun haricinde Fatih Terim hocama tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten futbolcularına güven veren bir hoca. İmparator lakabı bir insana boşuna takılmıyor. Buraya gelmemde çok yardımcı oldukları için ona ve diğer bütün teknik heyete çok teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Fiziki durumuyla ilgili bir soruya da Brezilyalı oyuncu şu yanıtı verdi:

"Fizik olarak kendimi geçen seneden daha iyi hissediyorum. Uzun bir tatil oldu. Ama bu uzun tatilde kondisyonerimle beraber ABD'ye gittiğimde onu da yanımda götürdüm. Bazı zamanlarda, yeri geldiği günlerde çift antrenman yaptım. O yüzden fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Topla oynama kısmında biraz eksikliklerim olabilir, Ama şu an buradayım, bunun için hazırlanıyorum. Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında bir terslik olmasa kendimi hazır hissedeceğim. Fizik olarak kendimi kötü hissetmiyorum."

Galatasaray'da tarih yazmak istediğini de belirten Melo, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutlu olduğum bir yere geri döndüm. Her zaman söylediğim gibi Galatasaray'da tarih yazmak istiyorum. Galatasaray'da önemli işler başarmak istiyordum. İki sene böyle geçti. Bundan sonra da umarım böyle devam eder. Burada olmaktan çok mutluyum."

Yeni sezonda 3 numaralı formayı giyecek olmasıyla ilgili de Melo, "Benim için numaraların gerçekten önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. O yüzden 10 numarayı Sneijder'e gözüm kapalı verdim. Bu hiç önemli değil. Saha içinde gösterdiğimiz performans ve Galatasaray'ı bir yerlere taşımak bence daha önemli" ifadesini kullandı.