-MELO GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Galatasaray, İtalya'nın Juventus Kulübü'nden Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun kulübüyle satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşmaya vardığını Borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: ''Felipe Melo de Carvalho'nun Juventus Football Club S.A.'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma imzalanmıştır. Oyuncuya 2011-12 sezonu için net 3.300.000 Avro ve maç başına 30.000 Avro ücret ödenecektir. Juventus Football Club S.A.'ya kiralama bedeli olarak 1.500.000 Avro ödenecek olup, Galatasaray'ın 31.5.2012'ye kadar bildirilmek kaydıyla 13.000.000 Avro bedelle oyuncuyu satın alma hakkı vardır.''