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Spor

Melo: Fenerbahçe'ye asla gitmem

Felipe Melo, ülkesindeki Globo gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu

16 Mayıs 2012 12:55

Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo, Avrupa’dan üç önemli kulüpten teklif aldığını, bunları Galatasaray’dan gelecek yanıta göre değerlendirebileceğini söyledi. Brezilyalı yıldız, Galatasaray’ın henüz kendisini çağırıp, masaya oturmadığını hatırlattı, “Sarı-kırmızılı yöneticiler de biliyorlar ki, önceliğim Galatasaray’da kalmaktan yana... Galatasaray yönetiminin sözleşmemi uzatma opsiyonu var. Bunu kullanıp, kullanmayacaklarını tatil sonrasında hepimiz öğrenecegiz” dedi.

Melo, sarı-kırmızılı formayla 12 gole imza attığının, tüm derbilerde de ağları havalandırdığının altını çizerek, kendisini başarılı bir futbolcu olarak değerlendirdiğini belirtti. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’da elde ettiği şampiyonluğu, dünyada hiçbir kulübün şampiyonluğuna değiştirmeyeceğini de ekleyen Melo, “Bir kulüpte 4 kez üst üste şampiyonluk kupasını kaldırmaktansa, Türkiye’de bir kez şampiyon olmayı yeğlerim” ifadesini kullandı.

Pit Bull lakablı oyuncu, Riera ile yaşadıklarının geçmişte kaldığını, İspanyol oyuncunun şimdi en iyi arkadaşlarından biri olduğunu belirtti, “Manchester Cityli Balotelli, 60’dan fazla vukuatı olmasına rağmen, halen takımında. Futbolda bu tür seyleri abartmamak gerekir. Hırçın bir oyuncu olmama rağmen, tek kırmızı kart görmedim, 36 maçta 13 sarı kart aldım” ifadesini kullandı.


‘İkinci Figo olmam’


“Bir gün Fenerbahçe forması giymek ister misin ?” sorusuna “Asla” yanıtı veren Melo şöyle konuştu:

“Ben ikinci Figo olmam. Bakın Portekizli futbolcunun, Barcelona’ya yaptığına... Daha fazla para için Real Madrid’e gitti, ama asla affedilmedi. Fenerbahçe büyük bir kulüp, ancak ben gönül verdiğim kulübün renklerine döneklik yapmam.”

Felipe Melo tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Brezilya’ya gitti. Sambacının çok mutlu olduğu gözlendi.

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