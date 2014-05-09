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Spor

Melo, Demirören'in elini neden sıkmadı?

Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan Galatasaray'da kupa töreni esnasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in elini sıokmayan Melo'dan konuya ilişkin açıklama geldi

09 Mayıs 2014 12:47

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası düzenlenen kupa töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in elini neden sıkmadığına ilişkin, "Sahada yapılanlar sahada kalır. Ben hep böyle gördüm. Saha içinde de cezayı hakem verir. Ama, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı beni ülkesinden, hatta kulübümden kovmaya kalktı. Neden beni kovmak isteyen birinin elini, çıkıp da sıkayım"

'Zorla ceza vermek istediler'

 

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, kazandıkları kupayı almak için protokol tribününe çıktıkları an Demirören’in uzattığı eli sıkmayan Melo, "Benim için sahada yaşanan sahada kalır. Ben her zaman böyle gördüm, böyle davrandım. Ayrıca, saha içinde bir olay varsa da bunun cezasını hakem verir. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı beni Türkiye’den hatta kulübümden kovmaya kalktı. Sahada bir olay hakemin görüş alanı içindeyse cezayı o keser. Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin ardından bana zorla ceza verilmek istendi. Ben böyle düşündüm ve düşünüyorum da. Oynanan maçlara her hafta bakalım, sahada neler yaşanıyor. Ben şimdi çıkıp, neden beni bu ülkeden kovmak isteyen birinin elini sıkayım. Etik Kurulu’na beni sevkettiler. Bunun da zorlama olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

 

Ergün: O hareketi destekliyorum

 

Galatasaray Basın Sözcüsü Şükrü Ergün de konuyla ilgili Melo’ya destek verdiğini söyledi. Ergün, “Melo’nun daha önce yaptığı bazı davranışların doğru olmadığını biz de belirttik. Ancak bu kez tepkisi farklı. Bunu iki açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi, federasyon başkanının kendisi hakkındaki tuhaf ve gereksiz yorumları, ikincisi de federasyonunun Galatasaray’a almış olduğu tavır nedeniyle böyle bir tepki gösterdi. Bu tepki anlaşılır ve desteklenebilir nitelikte. Ayrıca orada dikkatlerden kaçan bir şey var. Federasyon başkanı da tebrik etmek için elini uzatmıyor. Melo da kendisini geçerek yanındaki beyefendinin elini sıkıyor.”

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