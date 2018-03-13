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Spor

Melo, canlı yayında Fenerbahçe'ye küfür etti

Brezilyalı futbolcu yine rahat durmadı

13 Mart 2018 18:14

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in internet üzerinden yaptığı yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçe'ye küfür etti.

4 yıl Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, yine rahat durmadı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.

Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ''F**k fener abi'' dedi. Melo'nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

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