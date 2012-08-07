Melo bu akşama kadar oldu oldu, olmadı...

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, transferi yılan hikayesine dönen Melo'yla ilgili bugün her şeyin netleşeceğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun yılan hikayesine dönen transferinde gelinen noktaya açıklık getirirken, satın alma opsiyonunun ortadan kalktığını kaydetti.

Ünal Aysal, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, Felipe Melo'nun sevdikleri, Galatasaray'a faydalı olmuş, hizmet etmiş bir oyuncu olduğunu vurgularken, ''Bu sene de bizimle birlikte olmasını çok istedik. Hocamız özellikle bu konuda ısrarcı oldu. Ama şu anda geldiğimiz noktada Felipe Melo'nun satın alma opsiyonunu bir kenara bıraktık. Şartlarda anlaşmamız mümkün değil'' dedi.

Melo transferinin ekonomik boyutlarının çok önemli olduğunu aktaran başkan Aysal, ''Bir senelik kiralama formülü, bu işin elde kalan tek boyutu. Herhalde yarın akşama kadar neticelenir. Ama Melo'nun alternatiflerinin üzerinde de çalışıyoruz. Yarın akşama kadar bu iş neticelenmezse, alternatiflerinden bir tanesi üzerinde yoğunlaşacağız'' diye konuştu.

Aysal, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmaya çabaladıklarını dile getirirken, ''Amacımız, güçlü, Galatasaray taraftarının her zaman övüneceği, güveneceği ve zevkle seyredeceği bir takım yaratmak. Onların Galatasaray'a olan bağlılığını ve sevgisini elimizden geldiğince desteklemek'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile 12 Ağustos Pazar günü Erzurum'da oynayacakları TFF Süper Kupa maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Aysal, ''Bu tip maçların sonucu belli olmaz. Sürprizlerle doludur. Derbilerin güzelliği de bundan kaynaklanır. Her zaman kullanılan jargonu tekrarlayalım isterseniz; iyi olan kazansın, dostluk kazansın. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlar ve ilişkiler ilelebet en yüksek seviyede dostlukla devam etsin'' şeklinde görüş belirtti.



Terim'in derbi planı hazır



Bu arada Galatasaray, Fenerbahçe karşısında, Ujfalusi'nin cezası nedeniyle istikrarlı savunma dörtlüsünde zorunlu değişikliğe gidecek. Semih Kaya'nın partneri Dany olacak. Bir diğer cezalı Burak'ın yerine ise Umut Bulut'un forma giymesi bekleniyor.

Eboue-Semih-Dany-Hakan Balta dörtlüsünün önünde ise bu defa Selçuk İnan'a Hamit Altıntop eşlik edecek. Lazio karşılaşmasının ilk yarısında sağ kanatta görev yapan milli futbolcuyu Selçuk'un yanına çekecek olan Terim, sağ tarafa ise Engin Baytar'ı yerleştirecek. Lazio maçının başarılı ismi Emre Çolak'ın sol kanatta formayı kaptığı görülüyor.

Lazio maçından farklı olarak bir diğer cezalı futbolcu Burak'ın da derbide Umut Bulut'la yer değiştireceği tahmin ediliyor.

Terim, Fas Olimpiyat Takımı'ndan yeni dönen Nordin Amrabat'ı ise derbide düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Faslı oyuncuyu Fiorentina karşısında 45 dakika taraftara izletmeyi planlıyor.



Amrabat takıma katıldı



Bu arada Amrabat, sarı kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, performans uzmanı Scott Piri yönetiminde fiziksel çalışmalar yapıldığı belirtilirken, oyuncuların top kapma ve taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladıkları belirtildi.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Fiorentina maçının hazırlıklarını tamamlayacak.